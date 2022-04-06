Son Dakika: Avrupa'yı peşine takan Haaland için Liverpool'dan flaş karar! Klopp: 'Onu istemiyoruz'

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Avrupa transfer pazarının Kylian Mbappe ile birlikte en gözde ismi olan Erling Haaland için her gün yeni bir transfer gelişmesi yaşanırken, Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'tan Norveçli golcü için ilginç bir çıkış geldi.

Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United gibi üst düzey kulüplerin transfer etmek istediği 21 yaşındaki Haaland'a son olarak Manchester City teklif yapmıştı.

40 MİLYON EURO İSTİYOR

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Erling Haaland, Manchester City'nin menajeri Mino Raiola'ya gönderdiği haftalık 600 bin Euro'luk büyük teklifi kabul etmemişti. Teklifi kabul etmesi halinde 27-28 milyon euro yıllık kazanca sahip olup dünyanın en çok kazanan oyunculardan biri olacak olan Haaland, buna karşın 40 milyon euro maaş istediği için teklife olumsuz yaklaşmıştı.

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5 YILLIK MALİYETİ 350 MİLYON EURO

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Norveçli golcüyle ilgilenmesine karşın yüksek meblağlar harcamaya yanaşmayan Liverpool'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Premier Lig ekibinin teknik direktörü Jürgen Klopp, Erling Haaland'ın transferini istemediğini söyledi.

Sezon sonunda 75 milyon euro bonservis karşılığında serbest kalacak olan Haaland'ın 5 yıllık maaş, menajerlik ücreti ve bonuslarla birlikte maliyetinin 350 milyon euroyu bulması beklenirken, Klopp bu bedeli ödemeyi asla düşünmediklerini belirtti.

KLOPP: BU ÇILGINCA! TRANSFER YARIŞINA GİRMEYECEĞİZ

"Haaland transferi için yarışa asla girmeyeceğiz" diyen Klopp, "Ortada dönen rakamlar çok çılgın ve bizim bu rakamlarla transfer yapma düşüncemiz yok. Bu nedenle şansımız sıfır. Dürüst olmak gerekirse, bu transferi hiç istemiyorum. Hiç eğlenceli bir durum değil" ifadelerini kullandı.

BABASI VE MENAJERİ DE PAY ALACAK

Norveçli golcüyü transfer edecek olan takımların 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesine kesin gözüyle bakılırken, Haaland'a ve menajerine sunulacak şartların transferde belirleyici rol oynayacağı ifade edildi. Haaland'ın menajeri Mino Raiola ve babası Alf-Inge Haaland'ın da bu transferden büyük bir gelir elde etmesi bekleniyor.

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Mino Raiola'nın Haaland transferinden 40 milyon euro komisyon istediği de iddialar arasında yer alıyor.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 24 resmi maça çıkan Haaland, 23 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.