Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Mert Günok vakası! Giresunspor bu kez topu dışarı attı ve...

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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Giresunspor'un Ankara Demirspor'u konuk ettiği mücadele hem alkışlanacak hem de ilginç olaylara sahne oldu.

Karşılaşmada dakikalar 3'ü gösterirken ev sahibi Giresunspor, Joseph Champness'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maçın 6. dakikasında ise alkışlanacak bir olay yaşandı.

Ankara Demirspor kalecisi Ömercan Avcı, bir pozisyon esnasında ceza sahası dışına çıktı ve topu uzaklaştırmak istedi. Topa vurduktan sonra kalesine dönmek isterken sakatlanan Avcı, yerde kaldı.

BU KEZ TACA GÖNDERDİLER

Bu esnada topa sahip olan Giresunsporlu Çekdar Orhan, müsait pozisyonda olmasına karşın topu kale yerine taca gönderdi ve Ömercan Avcı'nın tedavisinin yapılması için oyunun durmasını sağladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYUN DEVAM ETMİŞTİ

Çekdar Orhan'ın bu hareketi büyük alkış alırken, akıllara hafta sonu oynanan Giresunspor-Beşiktaş maçında Mert Günok'un sakatlandığı pozisyon geldi. Milli kaleci, karşılaşmanın 90. dakikasında bir anda yere düşmüş ve kalkamamıştı. Bu esnada Giresunspor oyunu devam ettirip Champness ile 4. golü bulmuştu.

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HAKAN KELEŞ'TEN OYUNCULARINA TEPKİ

Yaşanan bu pozisyon gecenin en çok konuşulan konularından olurken, Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de oyuncularına bu pozisyonda gol attıkları için tepki gösterdiğini söylemiş ve "Bir önceki attığımız golde de Mert'in ayağı kaydı. Herhalde öyle zannettiler. Ben de oyuncularıma tepki gösterdim. 'Rakibiniz yerdeyken niye golü attınız' dedim. Görmediklerini söylediler. Biz centilmen bir takımız. Oyuncularım Mert'in durumunu fark etse dışarı atardı. Oyunun heyecanından, stresinden fark etmediler herhalde." ifadelerini kullanmıştı.

15 DAKİKA SONRA YENİ OLAY: KUCAĞINDA TAŞIDI VE...

Bu pozisyondan yaklaşık 15 dakika sonra yaşanan bir pozisyon da mücadelenin ilk yarısına damga vurmayı başardı.

Ev sahibi Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, maçın 21. dakikasında sakatlanan ve yerden kalkamayan takım arkadaşı Erol Can'a ilginç bir şekilde yardım etti. Onurcan, Erol'u kucağına alarak saha dışına çıkarmak istedi.

Sağlık görevlilerinin sahaya sedye getirmesini beklemeden hamle yapan genç kaleci, takım arkadaşını belli bir yere kadar kucağında taşıdı. Sonrasında Erol Can, Onurcan'a teşekkür ederek yardım almadan saha dışına çıktı.

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