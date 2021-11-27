Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Beşiktaş galibiyeti sözleri! "O golde tepki gösterdim ama..."

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Beşiktaş'a karşı böyle bir skorla sahadan ayrılmanın kolay olmadığını kaydeden Hakan Keleş, "Müthiş disiplinli oynadık. Penaltıdan sonra oyun istediğimiz gibi oldu. Beşiktaş karşısında böyle bir skorla ayrılmak kolay değil. Sadece bir maç kazandık. Moral ve motivasyon olarak çok iyi oldu. Böyle güçlü bir takıma karşı böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Attıkları dördüncü golde Mert Günok'un sakatlık nedeniyle yerde yatmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Hakan Keleş, "Bir önceki attığımız golde de Mert'in ayağı kaydı. Herhalde öyle zannettiler. Ben de oyuncularıma tepki gösterdim. 'Rakibiniz yerdeyken niye golü attınız' dedim. Görmediklerini söylediler. Biz centilmen bir takımız. Oyuncularım Mert'in durumunu fark etse dışarı atardı. Oyunun heyecanından, stresinden fark etmediler herhalde." dedi.

BASIN TOPLANTISI

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Galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen Hakan Keleş, “Galibiyet almak istiyorduk. Puana ihtiyacımız var. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar disiplin içindeydiler. Müthiş bir efor sarf ettiler. Genel olarak Beşiktaş’ın baskılı başlayacağını biliyorduk. Kontrollü oyun sergiledik. Beşiktaş öne geçebilirdi ama penaltıyla kırılma anı yaşandı ve bir türlü toparlayamadılar biz de bundan faydalandık. Oyun olarak çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama skor elde ettik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 puan kazandık. Kalıcı olmak istiyoruz ligde. Gol yememek çok önemliydi benim için. Buna da çok önem veriyorum. Yakaladıklarımızı attık. Gol atamayan bazı oyuncularımız vardı, onlar da gol attı. Birçok şeyi kazandık diyebilirim bugün. Beşiktaş’ın kötü gidişatı var ama Trabzonspor’dan sonra ikinci sıradalar iç sahada. Biz de bu döneme kadar baskılı oynuyorduk. Geri çekilmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Burada kötü gidişatın verdiği bir baskı olacağını biliyorduk. Kontrollü oyunu tercih ettik. Oyun olarak çok memnun değilim. Hücumda çok etkili Beşiktaş ama savunmada zaafları vardı. Onlardan yararlandık diyebilirim” diye konuştu.



“Attığımız golü kesinlikle yanlış buluyorum”

Devre arasında forvet transferi yapmak istediklerini söyleyen Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında attıkları son gol hakkında ise, “Golü kesinlikle yanlış buluyorum. İkinci golde Mert’in ayağı kaydı. Ben oyuncularıma bunu söyledim ama görmediklerini söyledi. Ben böyle bir golün atılmasını istemezdim. Beşiktaş maçtan önce Avrupa kupası nedeniyle bize sordu ertelemeyi ve biz elimizden geleni yaparız dedik. Kulüpler Birliği hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldı, biz geçen seneden bu yana hiç konuşmuyoruz. Bizim kulüp olarak centilmenlik sergiledik. Gol konusunda oyunculara içeride de kızdım hatta. Kalecinin ayağının kaydığını düşündüklerini söylediler. Beşiktaş kulübesinden Stefano sordu bunu, ben de bu golün atılmasını istemezdim dedim. Oyuncularımın bu konuda rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum. Bazı tepkilerim oldu oyuncularıma. Bu oyun kısmındayım, oyuncularım 3-0’dan sonra şov amaçlı hareketler yapınca onları da uyardım. İşin bu kısmında değiliz biz” ifadelerini kullandı.

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“Beşiktaş’ın erteleme talebini destekledik”

44 yıl aradan sonra lige çıktıklarını ve kalıcı olmak istediklerini söyleyen Hakan Keleş, “44 yıl aradan sonra lige çıkmak ve tutunmak kolay değil. Transferimiz geldiğimizde kapalıydı ve zor açtık. Yine kapalı, yine açmak için uğraşacağız. İyi bir grafik yakalamak istiyoruz. Ligin ikinci yarısı çok daha zor. Gerekli takviyelerle ikinci yarıda iyi performans sergilemek istiyoruz” dedi.

Son olarak Beşiktaş’ın erteleme talebiyle ilgili konuşan Keleş, “Başkanımız Beşiktaş’ın talebini söyledi, ben de “Bizim için fark etmez. Cumartesi de oynarız, Pazar da oynarız” dedik ama federasyon galiba izin vermemiş. Bizim maçın ertelenmesi konusundaki duruşumuz bu şekildeydi” diyerek sözlerini tamamladı.