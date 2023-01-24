Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER
Çeyrek Final:
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Başakşehir
Yarı Final:
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK galibi / Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Galatasaray - Başakşehir / Ankaragücü - Trabzonspor
ÇEYREK FiNALLER TEK MAÇ
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
BEŞiKTAŞ SON 16’DA ELENMiŞTi
Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Kupada son 12 yıllık performanslara bakıldığında Galatasaray ile Fenerbahçe en başarılı takımlar olarak öne çıkıyor. Kanarya bu periyotta 9, Aslan ise 8. kez çeyrek finale çıktı. Yine Sivasspor da 8 kez çeyrek finale yükselirken, Kayserispor 6., Trabzonspor 5., Başakşehir 4., Gaziantep 2., Ankaragücü ise son 12 yılda ilk kez son 8’e kaldı.
GALATASARAY FiNALLERDE 4’TE 4 YAPTI
Fenerbahçe 8 çeyrek finalin sadece 1’inde elenirken, 7 yarı final, 4 final, 2 şampiyonluk gördü. Galatasaray ise 5 kez yarı finale çıktı, bunların 4’ünde finale kaldı ve 4 kupa kazandı.
SERiBAŞI TAKIMLAR:
· Demir Grup Sivasspor
· Fenerbahçe
· Medipol Başakşehir
· Trabzonspor
SERiBAŞI OLMAYANLAR:
· Galatasaray
· Gaziantep FK
· MKE Ankaragücü
· Yukatel Kayserispor