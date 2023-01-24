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Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

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Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 14:35

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimi öncesi çok konuşulan ihtimal gerçekleşmedi. Seribaşı olmayan Galatasaray'ın Fenerbahçe veya Trabzonspor'la eşleşme ihtimali bulunuyordu. Ancak çekilen kuralar sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray ayrı kulvarlara düştü. Buna göre bu iki takım finale dek karşı karşıya gelmeyecek.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti. 

İŞTE EŞLEŞMELER

Çeyrek Final:

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Başakşehir

Yarı Final:

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK galibi / Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Galatasaray - Başakşehir / Ankaragücü - Trabzonspor

ÇEYREK FiNALLER TEK MAÇ 

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

BEŞiKTAŞ SON 16’DA ELENMiŞTi

Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. 

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Kupada son 12 yıllık performanslara bakıldığında Galatasaray ile Fenerbahçe en başarılı takımlar olarak öne çıkıyor. Kanarya bu periyotta 9, Aslan ise 8. kez çeyrek finale çıktı. Yine Sivasspor da 8 kez çeyrek finale yükselirken, Kayserispor 6., Trabzonspor 5., Başakşehir 4., Gaziantep 2., Ankaragücü ise son 12 yılda ilk kez son 8’e kaldı.

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GALATASARAY FiNALLERDE 4’TE 4 YAPTI

Fenerbahçe 8 çeyrek finalin sadece 1’inde elenirken, 7 yarı final, 4 final, 2 şampiyonluk gördü. Galatasaray ise 5 kez yarı finale çıktı, bunların 4’ünde finale kaldı ve 4 kupa kazandı.

SERiBAŞI TAKIMLAR:

· Demir Grup Sivasspor
· Fenerbahçe
· Medipol Başakşehir
· Trabzonspor

SERiBAŞI OLMAYANLAR:

· Galatasaray
· Gaziantep FK
· MKE Ankaragücü
· Yukatel Kayserispor

 

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