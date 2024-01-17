Zeljko Obradovic'ten Sarunas Jasikevicius için esprili açıklama: 'O adamdan nefret ediyorum!'

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Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde EuroLeague şampiyonluğu kazanan ve elde ettiği başarılarla taraftarların sevgilisi haline gelen Zeljko Obradovic, sarı - lacivertli kulübün efsaneleri arasına adını yazdırmıştı. Tecrübeli koç, Fenerbahçe'den sonra Sırbistan ekibi Partizan'ın başına geçmişti.

Zeljko Obradovic, S Sport'tan Didem Gürser'in sorularını yanıtladı. Sırp koç, Anadolu Efes'in başantrenörü Erdem Can ve Fenerbahçe Beko'nun koçu Sarunas Jasikevicius hakkında konuştu.

İşte Obradovic'in sözleri;

"ERDEM CAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR"

Soru: Türk takımları hakkında soru sormak istiyorum. Özellikle de Erdem Can ile başlayarak. İlk yılında elinde olmayan bir sürü sakatlık sorunuyla yüzleşti. Onun durumunu nasıl değerlendirirsin?

Zeljko Obradovic: Evet, onunla irtibattayım hep. Daha geçen akşam görüştük. Onun da zamanı oldukça kısıtlı ama görüşüyoruz. Ekibimle birlikte bir maçını izliyorduk. Avrupa Şampiyonluğu görmü tek bir oyuncu öne çıkmıştı ve o da Larkin'di. Herkesten öndeydi. Yeni bir takım. Birçok sakatlık var ve takımının da harika oynadığını düşünüyorum. Herkes Madrid'e karşı oynadıkları son maçı konuşuyor. Müthiş bir maçtı. Her açıdan muhteşemdi, çok savaştılar. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi vermeye çalışıyorlar. Erdem'in durumu bu şekilde. Basketbolu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Onu şahsen tanıyorum. Eminim oyuncuları onun için ellerinden geleni yapacaktır. Benim açımdan harika bir iş çıkarıyor.

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"İNSANLAR NEDEN BAŞKALARININ HAYATINA BURNUNU SOKUYOR"

Soru: Turnuvada Erdem Can yanına gelip elinden öpüp alnına koymuştu. Bu, bizim için geleneksel bir saygı göstergesi ama sosyal medyada çok fazla eleştirildi. Bu konudan haberin var mı koç?

Zeljko Obradovic: Tabii ki var ama hep söylerim. İnsanlar neden başkalarının hayatlarına burunlarını sokmayı çok seviyor? Bu iki dost arasında bir şey. Erdem'i kardeşim gibi görüyorum. O da bana böyle bir saygı duyuyor. Bu, bizim aramızda bir şey ama konuşuluyor. İnsanlar neden başkalarının özel hayatlarına karışırlar ki? O anda bunu yapmayı seçti. Bu, bizim aramızda bir şey. Artık herkesin her şey hakkında bir fikri var. Normal yaşantımız bu olmuş. Artık yaşadığımız hayat bu. Kimsenin özel bir şeyi yok ve bu durumdan nefret ediyorum. Erdem'in bana ne kadar çok saygı duyduğunu biliyorum. O da onu ve ailesini ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Yaşımdan dolayı da böyle bir şey yaptığını biliyorum. Ülkenizde böyle. Benim ülkemde de uzun yıllar önce aynısı vardı. Torunlar; dedelerinin, ninelerinin ellerini öperdi. Böyle işte.

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"JASIKEVICIUS'U HİÇ SEVMEM"

Soru: Koç, belki kardeşin veya oğlun diyebileceğin biri daha var. Uzun yıllar çalıştınız. Saras Jasikevicius. Fenerbahçe ile anlaşırken de görüştüğünüzü biliyoruz. Eğer çok özel değilse aranızda geçen muhabbet neydi?

Zeljko Obradovic: Hayır, sorun değil, o adamdan nefret ediyorum. Saras Jasikevicius çok kötü bir adam. Hiç sevmem. Tamam, ciddi olalım. Evet, o da başka bir çok yakın dostum. Müthiş bir dostluğumuz var. Panathinaikos'ta benim oyuncumdu. Oradan beri aramızda çok özel bir dostluk var. Oyuncumken karakterini beğeniyordum. Şu an koçluğunu beğeniyorum. Oyuna karşı çok tutkulu. Şüphesiz, Avrupa'nın en iyi koçları arasında. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum. Ancak Fenerbahçe hakkında şu an konuşmam doğru olmaz.