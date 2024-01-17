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Sivasspor'dan Premier Lig'e giden Yunus Emre Konak'a sakatlık şoku! Sahalardan aylarca uzak kalacak... | Arda Güler ile benzer kader!

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#Yunus Emre Konak#Brentford#Sivasspor
Sivasspordan Premier Lige giden Yunus Emre Konaka sakatlık şoku Sahalardan aylarca uzak kalacak... | Arda Güler ile benzer kader
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 15:04

Premier Lig ekibi Brentford'un Trendyol Süper Lig takımı Sivasspor'dan transfer ettiği ve 5,5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Yunus Emre Konak, talihsiz bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Transferinin üzerinden henüz 1 hafta geçen Konak'ın sahalardan aylarca uzak kalacağı öğrenildi. Konak'ın sakatlığı Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler'i de akıllara getirdi. İşte detaylar...

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Batman altyapısından yetişen ve 2018 tarihinde Sivasspor altyapısına imza atan Yunus Emre Konak, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Sezon başında Sivasspor A Takımı'nda şans bulan ve formasını kaptırmayan Yunus Emre Konak, sürpriz bir transfere imza atmıştı.

Sivasspordan Premier Lige giden Yunus Emre Konaka sakatlık şoku Sahalardan aylarca uzak kalacak... | Arda Güler ile benzer kader

Premier Lig ekibi Brentford, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte genç yıldız adayını kadrosuna katmıştı.

TALİHSİZ SAKATLIK

Ajansspor'un haberine göre takımıyla antrenmanlara çıkan Yunus Emre Konak, yaşadığı talihsiz durumla adeta şoke oldu. Genç futbolcu, idman esnasında ciddi bir sakatlık geçirdi.

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Sivasspordan Premier Lige giden Yunus Emre Konaka sakatlık şoku Sahalardan aylarca uzak kalacak... | Arda Güler ile benzer kader

SAHALARDAN AYLARCA UZAK KALACAK

Brentford'un 5,5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Konak'ın sağ üst adale tendonunun koptuğu öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun sahalardan en az 5 ay uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

Sivasspor formasıyla bu sezon 17 resmi maçta forma giyen Konak, Brentford ile henüz bir karşılaşmada forma şansı bulamamıştı.

ARDA GÜLER DE UZUN SÜRE FORMA GİYEMEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de tıpkı Yunus Emre Konak gibi talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Sivasspordan Premier Lige giden Yunus Emre Konaka sakatlık şoku Sahalardan aylarca uzak kalacak... | Arda Güler ile benzer kader

Takımının hazırlık kampında menisküs yırtığı ameliyatı geçiren Güler, iyileşeceği esnada üst üste yaşadığı sakatlıklarla yaklaşık 6 ay formasından uzak kalmıştı.

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına 6 Ocak tarihinde Arandina'ya karşı çıkmıştı.

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#Yunus Emre Konak#Brentford#Sivasspor

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