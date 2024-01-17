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Fenerbahçe'den ayrılan Umut Nayir'den Pendikspor'daki ilk maçında mükemmel gol! Türkiye Kupası'na damga vuran vole...

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#Umut Nayir#Pendikspor#Türkiye Kupası
Fenerbahçeden ayrılan Umut Nayirden Pendikspordaki ilk maçında mükemmel gol Türkiye Kupasına damga vuran vole...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 14:29

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Pendikspor'un yeni transferi Umut Nayir, takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golle sosyal medyanın gündemine oturdu. Nayir'in volesi, izleyenleri kendine hayran bıraktı. İşte detaylar...

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Antalyaspor ile Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, atılan gol gündeme oturdu.

MÜKEMMEL VURUŞ VE GOL

Karşılaşmanın 33. dakikasında gelişen Pendikspor atağında Erdem Özgenç, ceza sahasına ortasını yaptı. Müsait pozisyonda bulunan Umut Nayir, gelişine yaptığı vole vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçeden ayrılan Umut Nayirden Pendikspordaki ilk maçında mükemmel gol Türkiye Kupasına damga vuran vole...

Yeni takımıyla ilk maçına çıkan ve henüz 33. dakikada ağları sarsan Nayir'in mükemmel golü, sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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FENERBAHÇE'DEN KİRALANDI

Milli futbolcu, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'den Pendikspor'a kiralanmıştı.

Fenerbahçeden ayrılan Umut Nayirden Pendikspordaki ilk maçında mükemmel gol Türkiye Kupasına damga vuran vole...

GEÇTİĞİMİZ YAZ İMZALADI

30 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Umut'un sarı lacivertli takımla 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçeden ayrılan Umut Nayirden Pendikspordaki ilk maçında mükemmel gol Türkiye Kupasına damga vuran vole...

FENERBAHÇE'DE GOLÜ YOK

Fenerbahçe'de 13 maça çıkan ve 165 dakika süre alan Umut Nayir, gol ya da asist katkısı verememişti.

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#Umut Nayir#Pendikspor#Türkiye Kupası

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