Fenerbahçe'den ayrılan Umut Nayir'den Pendikspor'daki ilk maçında mükemmel gol! Türkiye Kupası'na damga vuran vole...

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Antalyaspor ile Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, atılan gol gündeme oturdu.

MÜKEMMEL VURUŞ VE GOL

Karşılaşmanın 33. dakikasında gelişen Pendikspor atağında Erdem Özgenç, ceza sahasına ortasını yaptı. Müsait pozisyonda bulunan Umut Nayir, gelişine yaptığı vole vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Yeni takımıyla ilk maçına çıkan ve henüz 33. dakikada ağları sarsan Nayir'in mükemmel golü, sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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FENERBAHÇE'DEN KİRALANDI

Milli futbolcu, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'den Pendikspor'a kiralanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ YAZ İMZALADI

30 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Umut'un sarı lacivertli takımla 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE GOLÜ YOK

Fenerbahçe'de 13 maça çıkan ve 165 dakika süre alan Umut Nayir, gol ya da asist katkısı verememişti.