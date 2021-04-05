Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'nin FC Kopenhag'a kiraladığı savunma oyuncusu Zanka, sezon sonunda geri dönüyor.
Sarı lacivertlilerde istenileni veremeyen ve FC Kopenhag'a kiralanan Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka, sezon sonunda geri dönecek.
Danimarka ekibi, yüksek maliyeti nedeniyle Zanka’nın bonservisini almayı düşünmezken Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, sezon sonunda yeniden sarı lacivertli formayı giyecek.
30 yaşındaki stoper, istikrarsız performansı nedeniyle Danimarka’nın Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti.
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