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Zaha olmazsa Fenerbahçe kimi transfer edecek? Anlaşma sağlanmak üzere...

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#Fenerbahçe#Zaha#Ekambi
Zaha olmazsa Fenerbahçe kimi transfer edecek Anlaşma sağlanmak üzere...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 08:38

Fenerbahçe'de kanat forvet transferi için görüşmeler temaslar hızlandı, alternatif adaylarla da görüşmeler başladı.

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Fenerbahçe'de Zaha transferinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken alternatif isimlerle de görüşmeler yapılıyor.

ZAHA VAKİT Mİ KAZANIYOR?

Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Wilfried Zaha, sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisi karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda.... Sarı lacivertli ekibin teklifini düşünmek için süre isteyen yıldız futbolcudan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kafası karışmış emoji ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun söz konusu paylaşımı, Türk taraftarların büyük ilgisini çekti. 30 binden fazla yorum alan paylaşım, 6 milyon görüntülenmeye ulaştı. Zaha’nın eşi Paige Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verdiğiniz tüm destek için teşekkürler. Aileme ve arkadaşlarıma mesaj göndermekten vazgeçerseniz çok minnettar kalırım. Bunaltıcı olabiliyor” ifadelerini kullanarak sarı lacivertli taraftarlardan anlayış istedi.

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Sarı lacivertliler, bir süredir Zaha’nın alternatifi olacak isimleri belirleyip görüşmelere başlamıştı. Bu isimlerden biri Karl Toko Ekambi. 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini almak için Lyon ile anlaşmak üzere. Ekambi, Sarı-Lacivertliler ile yapılan pazarlıklarda da sona geldi.

İSTANBUL'A DAVET EDİLMEME SEBEBİ

Tecrübeli kanat oyuncusu ile Fenerbahçe’nin her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Ancak yönetim, Zaha ve diğer alternatiflerle görüşmelere devam ediyor. Bu nedenle Ekambi henüz İstanbul’a davet edilmedi.

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#Fenerbahçe#Zaha#Ekambi