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Yunanistan’da yarı final bayram! F.Bahçe’yi eleyen Olympiakos’a büyük övgü

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi
Yunanistan’da yarı final bayram F.Bahçe’yi eleyen Olympiakos’a büyük övgü
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

Olympiakos’un Fenerbahçe’yi deplasmanda penaltılarla eleyerek Konferans Ligi yarı finaline yükselmesi Yunanistan’da büyük sevinç yarattı.

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Taraftarlar saat 06.00’da Atina’ya inen kırmızı beyazlı takımı havalimanında karşılarken, Yunan basını, teknik direktör Jose Luis Mendilibar ve 3 penaltı kurtaran kaleci Tzolakis’i göklere çıkardı.

Yunan medyasının maçla ilgili başlıkları şöyle:

· Livesport: Tzolakis efsanesi.

· Sportday: Olympiakos İstanbul’u fethetti. Mendilibar, İsmail Kartal’ı düğümledi.

· Fos Ton Spor: Efsanevi tur. Şimdi finale tamgaz.

· Elefteros Tipos: Olympiakos tarih yazdı.

· Ta Nea: Tzolakis İstanbul’da imparator.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi

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