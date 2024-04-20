Yunanistan’da yarı final bayram! F.Bahçe’yi eleyen Olympiakos’a büyük övgü

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Taraftarlar saat 06.00’da Atina’ya inen kırmızı beyazlı takımı havalimanında karşılarken, Yunan basını, teknik direktör Jose Luis Mendilibar ve 3 penaltı kurtaran kaleci Tzolakis’i göklere çıkardı.
Yunan medyasının maçla ilgili başlıkları şöyle:
· Livesport: Tzolakis efsanesi.
· Sportday: Olympiakos İstanbul’u fethetti. Mendilibar, İsmail Kartal’ı düğümledi.
· Fos Ton Spor: Efsanevi tur. Şimdi finale tamgaz.
· Elefteros Tipos: Olympiakos tarih yazdı.
· Ta Nea: Tzolakis İstanbul’da imparator.