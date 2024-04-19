Fenerbahçe'de Djiku ve Becao fark yaratıyor! İnanılmaz istatistik...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos karşısına çıktı.

Teknik Direktör İsmail Kartal, sezon başında stoperde harika bir uyum yakalayan ancak uzun zamandır sakatlıklardan kaynaklı forma giyemeyen Rodrigo Becao ve Alexander Djiku ikilisine uzun zaman sonra ilk kez Olympiakos karşında forma şansı verebildi.

İkili son olarak 26 Ekim'de oynanan Ludogorets Razgrad müsabakasında sarı-lacivertli takımın defans hattında yer almıştı. Teknik Direktör Kartal, 32 maç sonra bu ikiliye aynı anda görev verdi. Ganalı stoper Djiku bu sezon Süper Lig'de 20, Avrupa kupalarında 11 maça çıkarken, Brezilyalı Becao ise ligde 11, Avrupa kupalarında 6 karşılaşmada forma giydi.

Rodrigo Becao, 29 Ekim 2023 tarihinde Pendikspor deplasmanında yaşadığı arka adele sakatlığından kaynaklı oyuna devam edememiş ve maçın devre arasında yerini Oosterwolde'ye bırakmıştı. Başarılı savunmacı sahalardan 4 ay uzak kaldı.

Haberin Devamı

Alexander Djiku, ise yaşadığı sakatlıklardan kaynaklı sahalardan toplamda 73 gün uzak kalmıştı. Ganalı savunmacı, Afrika Kupası nedeniyle de sarı-lacivertlilerden uzak kaldı.

BERABER OYNADIKLARI HİÇBİR KARŞILAŞMADA PUAN KAYBI YAŞANMADI

Fenerbahçe, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ikilisinin birlikte oynadığı hiç bir karşılaşmada puan kaybı yaşamadı. İkilinin savunmada 11'de yer aldığı toplam 9 karşılaşmada sarı-lacivertliler kalesinde sadece 4 gol gördü. Kanarya, bu söz konusu müsabakalarda kalesini toplamda 6 maçta kalesini gole kapatırken 3.0 puan ortalaması elde etti.

BU SEZON BECAO!

Fenerbahçe'nin sezon başında Udinese'den 8 milyon Euro'ya kadroya dahil ettiği Becao, sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 17 kez terletti. Tek gol sevincini UEFA Konferans Ligi Ön Elemeside Maribor'a karşı yaşamıştı.

BU SEZON DJİKU!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Strasbourg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alexandre Djiku, savunmada sergilediği performansıyla taraftarın beğenisini topladı. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada sahada yer aldı ve 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.