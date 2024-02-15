Yunanistan'da gündem oldu! 'Fatih Terim'e şüphe ile bakanlar...'

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Fatih Terim’li Panathinaikos’un (PAO) , Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Selanik deplasmanında, İstanbullu Rumların 1926’da kurdukları PAOK takımını 1-0 yenerek, 21 Şubat’taki rövanş için önemli avantaj sağlaması, yeşil-beyazlı camiada büyük sevinç yarattı.



Yunan medyası da bir kez daha Terim’e övgü yağdırdı.



Sport Time gazetesi “İmparatorluk gibi” manşetli haberinde “Terim’li PAO sahada turbo motor gibi çalıştı. Rakip şaşırdı, topu takip bile edemedi. Türk teknik adam zırhtan bir takım kurdu” diye yazdı.

Ta Nea gazetesi “Terim’e geldiğinde şüphe ile bakanlar, bugüne kadarki sonuçlara baksınlar. PAO, Terim’in kişiliğini yansıtan bir futbol oynuyor. Hırs ve kazanma arzusu. Terim’in maçlarda ne endişesi ne de stresi var” ifadesini kullandı.



Sport 24 haber sitesi ise, Yunan hükümetinin, sahalarda şiddetin önlemek amacıyla uyguladığı yasaklar nedeniyle, 2 ay aradan sonra ilk kez seyircili oynanan ve eski Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas’ın 80. dakikada kırmızı kart gördüğü maç ile ilgili olarak şunları belirtti:



“Terim’in en büyük avantajı kariyeri ve tecrübesidir. Bu nedenle de, soğukkanlı ve kendinden emin. Geldiği ilk günden beri risk almakla tereddüt etmiyor. PAOK maçında da kazanmak için gerekiyorsa onu yaptı”

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