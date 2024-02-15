Galatasaray - Sparta Prag öncesi rakipteki bu isimlere dikkat! | Çekyalı gazeteciler anlattı: "Birkaç Sparta Prag oyuncusu şok yaşayabilir"

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 5 puanla 3. sırada bitiren ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında evinde Çekya ekibi Sparta Prag’ı ağırlayacak. Ligde son 7 maçını da kazanan ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, başarılı gidişatı Avrupa’nın 2 numaralı kupasında da devam ettirme peşinde olacak.

Sparta Prag’ı takip eden Çekyalı gazeteciler, iki zorlu ekibin galibiyet yolundaki avantajlarıyla ilgili düşüncelerini Spor Arena'ya aktardı.

ADAM WEİDENTHALER (CZECH RADİO): “İSTANBUL’DAKİ ATMOSFERİN OYUNCULAR İÇİN GERÇEK BİR CEHENNEM OLACAĞINA EMİNİM”

Sparta Prag’ın Galatasaray maçına iyi hazırlandığını düşünüyorum. Lig, Noel'den önce aralık ayında sona erdi ancak sonrasında Sparta Prag, İspanya'da devre arası hazırlıklarına girdi. Oradayken hazırlık maçlarında zorlu rakiplerle karşılaştılar ve iyi sonuçlar aldılar. Sparta'nın en güçlü yönü kanat bölgeleri, duran toplar ve kornerlerdir. Veljko Birmancevic'in en etkili oyuncu olacağını tahmin ediyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun çok tehlikeli olacağına eminim, Zaha da öyle. Sparta savunmasının çok fazla zayıf noktası yok ama bir tane varsa o da stoperlerinin çok hızlı olmaması. Yani Zaha yeterince boşluk bulursa Sparta beklerini çalımlarla geçebilir.

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İstanbul’daki atmosfer ile ilgili çok şey duydum ama ne yazık ki şahsen Galatasaray’ın sahasına hiç gitmedim. İstanbul’daki atmosferin oyuncular için gerçek bir cehennem olacağına eminim ancak Sparta Praglı bazı oyuncular bu atmosfere alışkındır. Sparta ve Slavia arasındaki ‘Prag Derbisi’ de çok gürültülü ve genellikle nefret dolu bir havada geçiyor. Yine de İstanbul’daki atmosfer Galatasaray için büyük bir avantaj olacaktır.

BART CERNIK (ISPORT.CZ): “BU GECE BİRKAÇ PRAG OYUNCUSU ŞOK YAŞAYABİLİR”

Sparta Prag, son birkaç aydır gerçekten güçlü bir şekilde ilerliyor. Şu anda kazanma mantalitesine sahipler. Gerçekten güzel bir devre arası geçirdiler, güçlü rakiplerle karşılaştılar ve hepsini yendiler. Kaptan ve savunma oyuncusu Ladislav Krejci, güzel bir form yakaladı. Sparta Prag, onun için La Liga'dan gelen teklifi reddetti. Muhtemelen şu anda Avrupa futbolunda en çok gol atan stoper o. Dolayısıyla Sparta Prag için büyük bir silah olacak. Sparta Prag, aynı zamanda üretken kanat oyuncusu Lukas Haraslin'in sakatlıktan dönmesi için de dua edecek ancak sol kanattaki Veljko Birmancevic de çok hızlı, zorlu ve tehlikeli. Sparta savunması çok hızlı değil. Kerem Aktürkoğlu, formda olursa büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca Galatasaray'ın oynayabileceği yüksek pres de faydalı olabilir. Ama ben orta saha mücadelesini dört gözle bekliyorum.

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Torreira-Kerem Demirbay ikilisi, Laci-Kairinen ikilisine üstünlük sağlayabilirse galibiyetin anahtarı olur. Stadyumdaki atmosfere gelirsek; bu kadar büyük bir maç oynamayan birkaç Sparta Prag oyuncusu şok yaşayabilir. Muhtemelen sahada kendilerini duyamayacaklardır. Ama bu yıl Ibrox Park’ta oynadılar ve orada da harika taraftarlar vardı. Praglı oyuncuların atmosferle ilgili biraz tecrübesi var. Yine de stadyumdaki atmosfer ve Türk taraftarların desteği, Sparta'nın ikinci maçta maçı tersine çevirmek zorunda kalacağı bir faktör.

PAVEL STASTNY (DAİLY SPORT): “SPARTA PRAG, KENDİNDEN EMİN VE KARARLI BİR TAKIM”

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Sparta Prag, devre arası transfer dönemini sakin bir şekilde geçirdi ve tüm kilit oyuncularını elinde tuttu. Girona, Ladislav Krejčí ile ilgileniyordu. Napoli ise Martin Vitík'i istiyordu. Sparta, takıma entegre edecekleri iki kaliteli oyuncuyu getirdi. Sparta, devre arası hazırlık döneminde Bodö/Glimt, Kopenhag veya Malmö gibi zorlu rakiplerini mağlup etti. Kendinden emin ve kararlılar, mükemmel bir zihniyete sahipler. Sparta, Galatasaray maçında çok fazla değişiklik yapmayacak. Antrenör Brian Priske, küçük bir oyuncu rotasyonu kullanıyor. Teknik direktör Brian Priske, harika bir akıl hocası. Geçen aylarda sakatlanan Lukáš Haraslín maçta oynarsa Prag için önemli olacak. Haraslin; üretken, hızlı, teknik ve etkili bir oyuncu. Galatasaray, daha güçlü bir kadroya sahip. Sparta Prag, 3-4-3 dizilişiyle oynuyor ve teknik direktör Brian Priske bunu değiştirmeyecek.

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Ladislav Krejčí, takımın en önemli oyuncusu ve aynı zamanda da kaptanı. Mental açıdan çok büyük katkısı var, defansif açıdan ise golcü bir oyuncu. Hava toplarında, hem savunmada hem de hücumda oldukça güçlü. Sparta, hızlı kontra ataklar için taktikler belirliyor. Jan Kuchta, bu durumda gerçekten çok güçlü bir futbolcu. Galatasaray taraftarlarının yaratacağı atmosfer Sparta Prag için bir sorun olabilir, bu açıkça görülüyor. Bu arada Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki deplasman maçlarında daha zayıf bir takım. Evlerinde taraftarlarına güvenebiliyorlar ancak deplasmanda oyun sırasında sık sık tempo kaybediyorlar.

MARTİN VAIT (İSPORT.CZ): “SPARTA PRAG, UZUN ZAMANDIR ÇILGIN BİR ATMOSFERDE MAÇ OYNAMADI”

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Sparta Prag’da, daha önce bu kadar iyi bir ruh halinin olduğunu hiç hatırlamıyorum. Son dönemde gerçekten her şeyi tersine çevirdiler. İç sahadaki her maç kapalı gişe oynanıyor, stadyumdaki atmosfer harika ve kulübün etrafında pozitif bir dalga var. Çalışma yöntemleri konusunda çok rahatlar ve yaptıklarının neden işe yaradığını biliyorlar. Sahada da kendilerini çok geliştirdiler. Örneğin, önemli derin oyun kurucuları Kaan Kairinen'i eylül ayında Real Betis maçı hakkında konuşurken dinlemek gerçekten ilginçti. Rakibin gücü ve büyük oyuncularla karşılaşacakları sorulduğunda Kaan Kairinen şöyle cevap verdi: "Bizim de büyük oyuncularımız var!" Bu da teknik direktör Brian Priske yönetiminde zihniyetlerinin ne kadar değiştiğini, harika savunmaya ve duran toplara güvenen bir canavara dönüştüklerini gösteriyor.

Sparta Praglı oyuncuların, teknik olarak büyüdüklerini ve oyun içi becerilerinin geliştiğini görmek göz açıcıydı. Takım olarak gösterecekleri çaba kesinlikle çok önemli olacak, devre arası hazırlık maçlarında çok güçlü rakipleri mağlup ettiler. Eğer iki kilit oyuncu seçmem gerekirse ileride çok formda görünen Veljko Birmančevič olabilir. Ladislav Krejčí de çok heyecanlı görünüyor ve duran toplarda tehdit oluşturacak. Şu anda Avrupa'da ondan daha iyi gol atan bir stoper yok. Lukáš Haraslín de büyük bir oyuncu ama ne yazık ki şu anda sakat. Haraslin maça hazır olabilir ama belki ilk 11'de olmayabilir.

Sparta, rakip takımın tehditlerini etkisiz hale getirme konusunda çok iyi ancak rakip takım kanatlara etkili bir uzun pas attığında etkisiz kalabiliyorlar. Ayrıca bazen rakiplerinin hızlı oyununa karşı kendi yarı sahasında duraklama yaşıyorlar. Bu yüzden Sparta Praglı oyuncuların, özellikle Zaha ve Mertens'e karşı girişecekleri mücadeleler son derece ilginç olacak. Ayrıca Galatasaray’da şu anda başka zorlu büyük isimler de var. Bu yüzden her iki takımın da birbirlerine karşı neler yapabileceğini gerçekten merakla bekliyorum. Sparta Prag, zihinsel olarak eskiye göre çok daha iyi hazırlandı ama dürüst olmak gerekirse uzun zamandır deplasmanda, özellikle de Avrupa'da çılgın bir atmosferde maç oynamadılar. Yani İstanbul’daki atmosferin kesinlikle etkili bir faktör olacağını düşünüyorum.