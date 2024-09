Yunan takımlarının korkulu rüyası Galatasaray! Yunus Akgün yine attı, Victor Osimhen bir ilki yaşadı

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Yunan takımı PAOK’u 3-1 mağlup etti ve Avrupa'da 3 maç sonra galip geldi.

Aslan en son geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında İstanbul’da Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti. Cimbom daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Young Boys'a 2, Sparta Prag'a da 1 kez kaybetti.

KALEYİ GÜNAY GÜVENÇ KORUDU

Galatasaray’ın 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, PAOK ile oynanan karşılaşmada kart cezası sebebiyle forma giymedi. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu 2’nci maçında Young Boys ile oynanan karşılaşmanın 87’nci dakikasında gol sonrası rakip takım oyuncusu Alan Virginius’a çelme takarak direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Muslera, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza aldığı için bu mücadelede süre almadı. Fernando Muslera’nın yerine kaleyi Günay Güvenç korudu. Öte yandan 33 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de forma şansı buldu. Günay, son olarak geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fatih Karagümrük’e karşı 11’de forma giymişti.

OKAN BURUK’UN CEZASI SONLANDI

Teknik direktör Okan Buruk, PAOK karşılaşmasıyla birlikte 2 maçlık cezası da sonlanmış oldu. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu 2’nci maçında deplasmanda oynanan Sparta Prag mücadelesinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle teknik direktör Okan Buruk, UEFA Disiplin Komitesi tarafından 2 maç ceza almıştı. Cezasını 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Young Boys ile oynanan iki karşılaşmada çeken Buruk, PAOK maçında takımının başında yer aldı.

HAKIM ZIYECH VE ROLAND SALLAI KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı ekibin 31 yaşındaki Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle PAOK mücadelesinde forma giyemedi. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Lesotho ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ziyech, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında oynanan PAOK ile oynanan müsabakada görev almadı.Öte yandan Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg’dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat Roland Sallai de sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almadığı için karşılaşmada oynamadı.

MAURO ICARDI GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray’ın 31 yaşındaki Arjantinli golcü santrforu Mauro Icardi, PAOK maçına yedek soyundu. Süper Lig’in 4’üncü haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan ve bir süredir de sahadan uzak kalan Icardi, PAOK karşılaşmasının 78’inci dakikasında Osimhen’in yerine oyuna dahil olarak 3 maç sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş oldu. 90+5’inci dakikada Galatasaray’ın 3’üncü golünü kaydeden Arjantinli futbolcu, sahalara golle döndü.

YUNUS AKGÜN'DEN 2. GOL

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, son 3 maçında ikinci gol golünü attı. Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde fileleri havalandıran yıldız kanat oyuncusu, PAOK ağlarını da sarsarak bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası sarı kırmızılı takımın kritik isimlerinden biri haline gelen Yunus Akgün, son haftalardaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam etti.

VICTOR OSIMHEN İLKİ YAŞADI

Sarı kırmızılıların yıldız transferi Victor Osimhen, kariyerinde bir ilke imza attı. Nijeryalı yıldız henüz golle tanışamazken Galatasaray formasıyla çıktığı üçüncü maçta üçüncü asistini yaptı. Victor Osimhen, kariyerinde ilk kez üst üste üç resmi maçta asist yaptı.

GALATASARAY YUNAN EKİPLERİNE KAYBETMİYOR

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK'u eli boş gönderen Galatasaray serisine devam etti. Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde Yunanistan takımlarını konuk ettiği dört maçı da kazandı.

3-1 vs PAOK

1-0 vs Panathinaikos

1-0 vs Olympiakos

1-0 vs Olympiakos

MAÇ SONU 3'LÜSÜ MAURO ICARDI'DEN

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, PAOK maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Kale arkasındaki tribüne karşı kol kola giren sarı-kırmızılılar, taraftarlarla beraber marşlar söyledi.

Ayrıca müsabakanın son dakikalarında gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, taraftarların isteğini kırmadı ve sahanın ortasında 3’lü çektirdi.