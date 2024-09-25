İşte Victor Osimhen'in gol şarkısı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunan temsilcisi PAOK'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçın ikinci devresinde sarı kırmızılılar 49. dakikada öne geçti.

Dries Mertens'in kullandığı kornerde Victor Osimhen kafayı vurdu, Baba Rahman'a çarpan top ağlarla buluştu.

Stadyumda gol için Victor Osimhen anons edildi ve gol müziği olarak "Yarim Yarim" şarkısı çaldı.

UEFA ise golü PAOK'lu oyuncu Baba Rahman'a yazdı.