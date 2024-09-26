Okan Buruk: 3'lü forvetle de oynayabiliriz

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

Üst üste alınan galibiyetlerle öz güvenlerinin çok yükseldiğini kaydeden Okan Buruk, "Taraftarımız çok destek verdi. Bana hep destek verdiler. Zaten takım olarak kötü gittiğimiz az dönemde de destek verdiler. Öz güvenimiz çok yüksek. Dışarıdan bakınca fırtınalar kopuyormuş gibi gözüküyor ama içimizde çok iyiyiz. Hep zorluk olacak. Galatasaray çok önemli bir camia. Transfer dönemi bitince kendiliğinden çözülüyor. 4 tane maç, üst üste galibiyetler. Sadece galibiyet olarak görmüyorum. Oyun olarak çok iyiydik. PAOK gibi savunma yapmaya gelen takıma karşı iyi oynadık. Oyunla taraftar birleşince güzel bir birliktelik oldu. Oynadığımız oyun keyifli bir oyun. Top rakipteyken almaya çalışıyoruz, bizdeyken de üretmeye çalışıyoruz. Bu durum oyuncuların hoşuna gidiyor. Burada oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları keyif veriyor." şeklinde konuştu.

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"3'LÜ FORVETLE DE OYNAYABİLİRİZ"

Osimhen, Icardi ve Batshuayi arasında nasıl seçim yapacağı sorusu üzerine Okan Buruk, "Çok maç oynayacağız. Bütün oyuncularımızı farklı mevkilerde ve farklı dizilişlerde oynayabiliriz. 3'lü savunma oynayan bir takıma 3'lü forvetle de oynayabiliriz. Gabriel Sara bugün hem 6 hem 8 hem 10 olarak oynadı. Tahminimce 13 kilometreye yakın koşmuş olabilir. Jakobs da koridoru etkili şekilde kullandı. Oyuncularımıza iyi bakacağız, iyi değerlendireceğiz. Kanat oyuncuları ve sol bekte oyuncularımız var. Jakobs'u idareli kullanmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

YUNUS AKGÜN'E BÜYÜK ÖVGÜ

Ligin ardından Avrupa Ligi'nde de gol atan Yunus hakkında konuşan Okan Buruk, "Maç maç gidiyoruz. Maç bittiğinde elimizde hangi oyuncular olduğuna bakıyoruz. Dizilişlerimizi düşünüyoruz. Geçen milli takım arasında stoperlerimiz olmamasına rağmen 3'lü savunmalar denedik. Çok mevkili oyuncularımız var. Yunus'u kanat bek oynattık, çok iyi oynadı. Sezon başı geldiğinde iyi değildi. Kuvvet olarak gelişti. Oynadıkça da dayanıklılık ve koşu mesafeleri artıyor. Yüksek hız mesafelerinde de Yunus iyi yol katediyor." dedi.