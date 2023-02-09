Yılmaz Vural, deprem bölgesini anlattı! "Bomba atsanız böyle olmaz! Ligden çekilme kararı alacağız..."

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Kahramanmaraş merkezli meydana gele ve 10 ilde çok sayıda insanımızı etkileyen deprem felaketiyle ilgili, Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

"BOMBA ATSANIZ BÖYLE OLMAZ"

Depremde hayatını kaybeden kaleci Eyüp Ahmet Türkaslan'ı defnettiklerini söyleyen Vural; "Yardımcı antrenörümle ile dördümüzü gece saat 3'te Elazığ'a bıraktılar bizi. Oradan Malatya'ya geçip oradan da Gaziantep'e geçerek evladımızın defin işlemini tamamladık. Depremin merkezi Pazarcık ilçesinden geçtik. Orayı görseniz içiniz acır, bütün evler yıkılmış, akordeon gibi olmuş. Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz." dedi.

"AHMET'İMİZİN ODASININ ÖNÜNDEN GEÇECEKLER"

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TFF'nin ligleri başlatmayla ilgili açıklaması hakkında konuşan Vural; "Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor'u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Federasyonumuzun yarın toplantısı var, karar verecekler. Şuan ki psikolojiyle yabancı oyuncularım şehri terk etti. Afrika'dan Avrupa'dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü Ahmet'imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz." diye konuştu.

Yılmaz Vural'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

"Rize maçından sonra ben oyuncularıma 2 gün izin verdim. Malatyalı oyuncularım geri döndüler. Keşke onlar da dönmeseydi. Takımın diğer oyuncularına, direktörlerine bir şey olmadı."

LİGDEN ÇEKİLME KARARI

"Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız"