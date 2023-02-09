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Sözleşmesini feshetti, depremden kurtuldu!

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#Deprem#Hasan Özer#Ahmet Eyüp
Sözleşmesini feshetti, depremden kurtuldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Hasan Özer, Ahmet'in yakın arkadaşı Yakup Alkan'ın aynı apartmanda yaşadığını söyledi.

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Depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp’ün Gaziantepspor’da antrenörlüğünü, Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlüğünü yapan Hasan Özer, Ahmet Eyüp’ü şöyle anlattı: “Gaziantep’te Hikmet Karaman’ın ekibindeydik. Kaleci antrenörümüz Ahmet Ziya Yüce 16- 17 yaşlarındayken Ahmet Eyüp’ü A takıma çıkarmıştı

DÜĞÜNDE SÜRPRİZ

Düğününde kendisine sürpriz yaparak takım olarak Malatya’dan Gaziantep’e gitmiştik, dünyalar onun olmuştu. Muhteşem biriydi. Herkes tarafından sevilirdi. Adeta ağzı vardı dili yoktu. Her denileni yapmaya çalışırdı. Aynı apartmanda takım arkadaşı forvet Yakup Alkan depremden 2 gün önce mukavelesini fesh edip Malatya’dan ayrılınca çok üzülmüştü. Yakup ayrılmasa belki o da felaketi yaşayacaktı.

KORİDORA ÇIKMIŞ

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Hatta teknik direktör Yılmaz Vural, Yakup’un ayrılışına sitem etmişti ancak her işte bir hayır var. Arkadaşları ‘2 artı 1 ev sana küçük gelir taşın’ demişti. O ise ‘Ben ve eşim içinde mutluyuz’ yanıtını vermişti. Depremde Ahmet koridora çıkmış eşi de yatak odasında kalmış. Eşi kurtuldu, Ahmet kolonların arasında sıkışmış.“

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#Deprem#Hasan Özer#Ahmet Eyüp

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