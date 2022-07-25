Yıldızları bırak, gençlere bak! Süper Lig'e 11 gün kala...

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Süper Lig’de 2022-23 sezonunun başlamasına artık sadece 11 gün kaldı. Son şampiyon Trabzon unvanını korumak için, geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan F.Bahçe, G.Saray ile Beşiktaş ise şampiyonluk özlemlerini gidermek için sahne alacaklar. Sezon öncesi herkes 4 Büyükler’in yeni transferlerinin performansını merak ediyordu, ancak her birinde öyle gençler sivrildi ki, yenileri gölgede bıraktılar. Yediden yetmişe herkes bu gençleri konuşuyor...

İsmail 'Yüksek' performansla yıldızlaştı

İsmail Yüksek: Gustavo ve Crespo’nun yokluğunda Jesus’un şans verdiği İsmail bir daha sırtından formayı çıkarmadı. Shkupi, Tiran, Al Shamal hazırlık maçlarının ardından Avusturya’da Partizan, MOL Fehervar ve Sakarya’daki Hull City maçlarında sahadaydı. Üstüne koyarak ilerleyen performansının ödülünü Jesus’tan Devler Ligi ön en elemesindeki .Kiev maçında 11’e girerek aldı. Sahanın en iyileri arasındaydı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon forma şansı en yüksek isimlerin başında geliyor.

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Samet Aybaba: Bu çıkış bence kalıcı bir çıkış

Adana Demir’de çok kısa bir süre çalıştık. Şans verilince iyi yerlere gelmeyi başardı. Bence İsmail Yüksek’in çıkışı kalıcı bir çıkış ancak ülke olarak ‘3 dakikada olur, 5 dakikada olmaz’ demeyi seviyoruz. Böyle bakmamalı. Henüz yolun başında, lig maratonunu yaşasın, çıkışı daha kalıcı olacaktır.

Hamza Akman babası Ayhan Akman'ın izinde

Hamza Akman: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın orta sahadaki arayışının sonlanmamış olması gençlere ve özellikle de Hamza Akman’a yaradı. U19’da şampiyonluk yaşayan sarı kırmızılıların en önemli figürlerinden biri olan Hamza, özgüven konusunda babası Ayhan Akman’ı aratmadı. Yarın Avusturya’da başlayacak 2. etap çalışmalarında yer almasına kesin gözüyle bakılan genç futbolcu yerli kontenjanında kendisiyle aynı mevkide bulunan Berkan ile Aytaç’ın önünde görünüyor.

Galatasaray U21 eski antrenörü Ceyhun Müderissioğlu: Geleceğin yıldız adaylarından

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Artıları: Oyun zekası üst seviyede bir oyuncu. Top tekniği ve ilk dokunuşu oldukça başarılı. Ceza sahası dışından şut atabilme özelliği var

Eksisi: Kuvvet eksikliği var. Sürati normal Ama son 2 yılda ciddi bir gelişim gösterdi. Boy olarak da uzadı. Bana göre geleceğin yıldız adaylarından.

İsmael'i hem şaşırttı hem de mutlu etti

Emirhan Delibaş: Avusturya kampının en dikkat çeken performanslarından birine imza atan genç futbolcu çıkışıyla Ismael’i de şaşırttı. W.Bremen maçında girdikten sonra önce penaltı kazandırıp sonra asist yapan Emirhan, Mainz’dan önce yine 11’de görev yaptığı V.Plzen maçının da en çok top kapan, en çok adam eksilten ismiydi. Bu performansının ödülünü İspanya kafilesine dahil olarak aldı. Wolves’a karşı takımın genel görüntüsünün dışına çıkamazken 11’i zorlaması ve rotasyonda şans bulma ihtimali çok yüksek.

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Beşiktaş U19 eski antrenörü Murat Ceylan: Onu farklı kılan oyun zekası

Tekniğini beyni ile bütünleştiren isim. Futbol için gereken tüm özellikleri üzerinde taşıyor. Onu farklı kılan zekasıdır. Takım oyunundan kopmaz ve başarıya endekslidir. Çok çalışır. Bireysel çalışmalara önem verir. Empati yapar eksiklerini kapatmak için çalışır. Tekniği üst düzeyde

Uğurcan'ın alternatifi Muhammet Taha

Muhammet Taha Tepe: Erce Kardeşler’in gidişi sonrası Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’a alternatif bir isim alınıp alınmayacağı ile ilgili belirsizliği 21 yaşındaki eldiven ortadan kaldırdı. Fiziği, refleksleri, dinamizmi ve enerjisiyle dikkat çeken Muhammet Taha iki hazırlık maçında ortaya koyduğu performansla kalede güven verdi. Trabzonspor’da kalenin yanı sıra geçen sezon bulduğu şansları iyi kullanan stoper Ahmetcan Kaplan’ın yanı sıra Taha Altıkardeş, orta saha oyuncusu Hakan Yeşil ile genç santrfor Emrehan da dikkat çeken isimler arasındaydı.

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