Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic: 'Taraftarı mutlu edeceğim'

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Galatasaray'da ilk maçında golle tanışan Haris Seferovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Haris Seferovic'in açıklamaları;

Herkes Galatasaray'ın tarihini biliyor. Gol atmak mutluluk verici. Kazandığımız için mutluyum

BU MAÇI ANALİZ EDECEĞİZ

1-0 yaptıktan sonra beraberliğe döndü skor. Bizim için en önemlisi maçı kazanmaktı. Bu maçı analiz edeceğiz. 2 hafta daha iyi şekilde hazırlanacağız ve sezona hazır olacağız.

UMARIM MUTLU EDECEĞİM

Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Umarım ki ben de onları mutlu edeceğim ve burada daha da iyi atmosferler göreceğiz

İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR

Gol için bir rakam vermek istemiyorum. Rakam verince herkesin üzerine baskı oluyor. Önemli olan kimin gol attığı değil takımın kazanması. Takım iyi oynar, ben gol atarım. Takım olarak hareket etmek önemli. İyi bir takımımız var. İyi şeyler başaracağımıza inanıyorum.

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EN İYİ SEÇENEK GALATASARAY'DI

Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor. Ne kadar kupası olduğunu, başarılı olduğunu, tarihini herkes iyi biliyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Galatasaray istediği zaman dolayısıyla benim için en iyi seçenek Galatasaray'dı.