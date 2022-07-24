Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic: 'Taraftarı mutlu edeceğim'

#Seferovic#Galatasaray#Kasımpaşa
Galatasarayın yeni transferi Haris Seferovic: Taraftarı mutlu edeceğim

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da ilk maçında golle tanışan Haris Seferovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Haris Seferovic'in açıklamaları;

Herkes Galatasaray'ın tarihini biliyor. Gol atmak mutluluk verici. Kazandığımız için mutluyum

BU MAÇI ANALİZ EDECEĞİZ

1-0 yaptıktan sonra beraberliğe döndü skor. Bizim için en önemlisi maçı kazanmaktı. Bu maçı analiz edeceğiz. 2 hafta daha iyi şekilde hazırlanacağız ve sezona hazır olacağız.

UMARIM MUTLU EDECEĞİM

Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Umarım ki ben de onları mutlu edeceğim ve burada daha da iyi atmosferler göreceğiz

İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR

Gol için bir rakam vermek istemiyorum. Rakam verince herkesin üzerine baskı oluyor. Önemli olan kimin gol attığı değil takımın kazanması. Takım iyi oynar, ben gol atarım. Takım olarak hareket etmek önemli. İyi bir takımımız var. İyi şeyler başaracağımıza inanıyorum.

Haberin Devamı

EN İYİ SEÇENEK GALATASARAY'DI

Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor. Ne kadar kupası olduğunu, başarılı olduğunu, tarihini herkes iyi biliyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Galatasaray istediği zaman dolayısıyla benim için en iyi seçenek Galatasaray'dı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray, Kasımpaşayı 2 golle devirdi Yeni transfer siftah yaptı, Okan Buruk bir ilk yaşadıGalatasaray, Kasımpaşa'yı 2 golle devirdi! Yeni transfer siftah yaptı, Okan Buruk bir ilk yaşadıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seferovic#Galatasaray#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger