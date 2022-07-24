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Canlı Anlatım: Galatasaray Kasımpaşa maçı

#Galatasaray#Kasımpaşa#Gs Kasımpaşa
Canlı Anlatım: Galatasaray Kasımpaşa maçı

Galatasaray ile Kasımpaşa maçı, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Galatasaray sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Kasımpaşa: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 20.00'da başlayan karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Gs Kasımpaşa

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