Canlı Anlatım: Galatasaray Kasımpaşa maçı

Galatasaray sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Galatasaray: 0
Kasımpaşa: 0
Goller
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, hazırlık mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 20.00'da başlayan karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.