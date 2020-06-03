Yıldız futbolcudan askerlik itirafları: 'Çok zor geçti'

Spor Arena Dış Haber | Heung Min Son, Güney Kore'de yaptığı askerliğin nasıl geçtiğini anlattı. 3 haftalık zorunlu askerlik görevini yerine getiren yıldız futbolcu, askerliği 'zor' olarak yorumladı.

Premier Lig ekiplerinden Heung Min Son, Güney Kore'de 3 haftalık askerlik görevini yerine getirdi ve İngiltere'ye döndü.

''3 HAFTA ÇOK ZOR GEÇTİ''

Tottenham antrenmanlarına katılmak için öncelikle 14 günlük karantinaya giren Son, İngiliz basınına süreci değerlendirdi ve şöyle konuştu;

İyi bir tecrübe oldu. Her şeyi tam olarak yapabildiğimi söyleyemem ama gerçekten zevk aldım. Birlikte olduğum insanlar çok iyiydi. Üç hafta çok zor geçti ama zevk almaya çalıştım. 3 hafta bana çok uzun geldi ama iyi bir tecrübeydi.

''İLK GÜNLERDE KİMSEYLE KONUŞAMADIM''

İlk günler çok zor geçti çünkü kimse kimseyi tanımıyordu. Her günü bir odada 10 kişi dip dibe geçirdik. Beraber çalıştık, birbirimize yardım ettik. Zaman çok güzel geçti. Odamdaki çocuklar ile ilk birkaç gün konuşmadık. Ama günden güne birbirimizi sevmeye ve şakalaşmaya başladık.