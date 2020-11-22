Yıldız farkı

Alıştığımız 11’iyle sahada değildi Fenerbahçe. Takımın neredeyse tamamının yeni olduğunu düşünürsek bu şaşırtıcı bir istatistik değil; yine de bu sezon alıştığımız 11’inden de baya rotasyona gitmişti Erol Bulut. Bu ne oyunda ne de skorda kendini hissettirdi. Oyun, ilk yarıda da farkın açıldığı ikinci yarıda da hep Fenerbahçe ağırlıklı gitti. İlk gol, Sivas’tan neden alındığını hatırlatan bir vuruşla Mert Hakan’dan geldi. Son haftaların yıldızı Ozan’ın yokluğunda, Sivas’ta görmeye alıştığımız şekilde önce adamını eksiltti, 2’ye 1 yakalayınca da uzaktan bir vuruşla golünü kaydetti. Bu, aynı zamanda Süper Lig’deki ilk golüydü.

TAKTiK DOĞRUYDU AMA...

İlk yarıda Fenerbahçe’nin iki kanat bek oyuncusunun yokluğunda Gençlerbirliği kanatlardan gelmeye çalıştı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün eksik olduğu bir maçta taktik belki doğruydu; özellikle Lemos ve Novak bire bir pozisyonlarda rakiplerini genelde faulle durdurmak zorunda kalıyorlardı ancak Gençlerbirliği bu hedefin altını dolduracak bir oyun ortaya koyamadı, bu aksama çok da hissedilmeden ve Erol Bulut oyuncu değiştirmek zorunda kalmadan fark açıldı.

MAÇIN ADAMI PEROTTI

Maçtan önce, Gençlerbirliği eski sportif direktörü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, özellikle yan toplara ve duran toplara karşı hazırlık yaptıklarını söylemişti. Milli takımdan dönen sporcuları da maçta kullanacağını, cezalı Johansson’ın yokluğunda göreve talip olan Halil İbrahim’i o mevkide oynatacağını söylemişti; ancak Halil İbrahim ancak 55. dakikaya kadar dayanabildi, durum 3-1 idi. Yerini Murat yıldırım’a bıraktı ancak oyunda çok fazla bir değişiklik olmadı. Dakika 72’de skor 5-1’e geldi. Bence maçın adamı hem penaltıyı alan hem farkı açan Perrotti idi. Dakika-skor ortalamasında ligin en iyilerinden biri. Orta sahada Mert Hakan da kendisine verilen rolün altından kalktı.

HERKESiN ORTAK RAKiBi: COVID-19

Bu yazı yazıldığı sırada Kasımpaşa, Konyaspor, Göztepe ve Beşiktaş’ta 6, Galatasaray ve Sivasspor’da 5, Antalyaspor’da 4, Rizespor, Gaziantep ve Malatyaspor’da 3, Gençlerbilriği, Fenerbahçe ve Kayserispor’da 2, Başakşehir’de 1 pozitif oyuncu vardı. Sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden çoğumuzun evlere kapandığı bu dönemde futboldan uzak kalmamak ne kadar iyi olsa da bazen kendimizi arenada gladyatörleri savaştıran Romalılar gibi hissediyorum.