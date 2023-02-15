Yeni Malatyaspor'dan Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül açıklaması! Alacakları sebebiyle ayrıldılar... Küfür iddiasıyla ilk cevap geldi...

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TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün alacakları sebebiyle sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık. 13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımızın olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız." denildi.

DOĞUKAN EMEKSİZ'DEN CEVAP: BAŞKAN BANA KÜFÜR ETTİ

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"Belirtmek isterim ki, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden bir ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim. İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız, bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti. Ben sükunetimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübüm verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim. En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor'un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım. Aynı zamanda takım ligden çekildiği için son 3 ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor'un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtirim."

DEPREMDEN EN FAZLA ETKİLENEN KULÜPLERDEN

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Depremden en fazla etkilenen kulüpler arasında bulunan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvurunun ardından ligden çekilmişti.

Yeni Malatyaspor'da ayrıca kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kalmış ve günler sonra cansız bedenine ulaşılmasıyla acı haber gelmişti.

DOĞUKAN EMEKSİZ KİMDİR?

Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Doğukan Emeksiz, Sarıyer'de profesyonel oldu. Sarıyer'den Yeni Malatyaspor'a transfer olan orta saha oyuncusu, daha sonra Afyonspor'a kiralandı ve 30 Haziran 2022 itibariyle Yeni Malatyaspor'a geri döndü.

ARDA ŞENGÜL KİMDİR?

Futbol kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Arda Şengül, Erzin Belediye'de profesyonel oldu. Daha sonra sırasıyla Niğde Anadolu, Sultanbeyli Belediye, Boluspor, Kırklarelispor forması giyen savunma oyuncusu, 2021 yılında Yeni Malatyaspor'a imza attı.