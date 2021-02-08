Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta?

Bu sezon sahasında oynadığı ilk altı Süper Lig maçında sadece dört puan kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonraki beş karşılaşmada 10 puan bıraktı. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste üç dış saha maçı kazanmak istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 10 maçın birini kazanabilen Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı. Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan ve en az gol yiyen takım Trabzonspor.

Görev yaptığı son üç Süper Lig maçında iki gole doğrudan katkı sağlayan Mustafa Eskihellaç, daha önceki 27 lig maçında aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu ilk üç maçı kaybetmeyen Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki üç karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Abdullah Avcı, tek mağlubiyetini Aralık 2019'daki son karşılaşmada aldı.

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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