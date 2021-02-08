Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'tan Mostafa Mohamed'e nazire! Dikkat çeken detay...

Spor Arena / Detay - Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Yunan orta saha Anastasios Bakasetas, gollerine devam ederken ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.

Akdeniz ekibiyle çıktığı 61 maçta 21 gol atıp 12 de asist yaparak dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki yıldız futbolcu, devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden biri olmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımla ismi anılan Bakasetas'ta mutlu sona ulaşan takım ise Trabzonspor olmuştu.

TRABZON'DA 3 MAÇTA 2 GOL

Bordo mavili ekiple ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkan Bakasetas, ilk golünü ise Denizlispor ağlarına bırakarak takımına 3 puanı getirmişti.

Hız kesmeyen yıldız futbolcu, 11'de başladığı Yeni Malatya maçında harika bir gol daha kaydederek Trabzonspor formasıyla çıktığı üçüncü maçında ikinci golünü attı.

SON 4 GOL SAĞ AYAKLA

Karadeniz temsilcisine çabuk uyum sağlayan Bakasetas, 3 şut denemesinde 2 gol kaydederken dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.

Sol ayağını kullanan 27 yaşındaki futbolcu, son 4 golünü de sağ ayağıyla kaydetti.

"TRABZONSPOR BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PARA HARCADI"

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada dünyanın pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Bakasetas, "Herkes dünyanın ekonomik olarak ne kadar büyük bir sıkıntıda olduğunu biliyor. Bu takım benim için önemli bir para harcadı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Top bana gelmeden önce bana geleceğini hissetmiştim. Önemli olan ilk dokunuşu iyi yapabilmekti. Top bana geldiğinde sağ ayağımla da olsa vurdum ve güzel bir gol olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

SÖZLEŞMESİ 3.5 YILLIK

Yunan orta sahayı 3.5 yıllığına kadrosuna katan Fırtına, Alanyaspor'a ise 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.