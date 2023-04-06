Yeni Malatya’da Yılmaz Vural’ın gözdesiydi, Mehmet’in hayallerine deprem ara verdi

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Asrın felaketinden önceki iki maçta toplam 65 dakika süre alarak kulüp tarihinin en genç oyuncusu olan Mehmet, depremin hayallerime ‘dur’ dediğini belirterek “Başka şehirlerde oynayan futbolcuları imrenerek izliyorum. Yeni sezonu umutla bekliyorum” dedi.

DEPREMZEDELERi UNUTMADI

Sol ve sağ kanat ile 10 numara pozisyonunda oynayabilen Mehmet Güneş ilk galibiyet primi olan 6 bin lirayı ve A takımda giydiği ilk formasını açık artırmada 2 bin 500 liraya satıp depremzedelere bağışladı.