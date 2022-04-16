Yeni Fenerbahçe'nin 7. transferi Diego Rossi

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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, iç transferde önemli bir adım daha attı. 17 Mart’ta 6 genç futbolcu; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Ertuğrul Çetin, İsak Vural, Melih Bostan ve Muhammed Gümüşkaya ile yeni sözleşme imzalayan sarı lacivertli kulüp, sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC’den satın alma opsiyonlu olarak bir yıllığına kiraladığı Diego Rossi’nin bonservisini aldı.

Son 8 haftada performansı yükseldi

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Rossi’nin bonservisinin 5.5 milyon Euro karşılığından MLS’ten alındığı ve Uruguaylı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Yönetimin bu kararında Rossi’nin son dönemde yükselen performansı ve henüz 24 yaşında olması büyük rol oynadı. Teknik direktörlüğe İsmail Kartal’ın gelişiyle daha verimli oynamaya başlayan Diego Rossi, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde edilen son 8 haftada 2 gol, 2 asist üretti.

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İlk kez Uruguay Milli Takımı’nda oynadı

Skora yaptığı katkının yanı sıra çalışkanlığı ile de olumlu not alan Rossi, Fenerbahçe’de gösterdiği performansla kariyerinde ilk kez Uruguay A Milli Takımı formasını giydi. Geçmişte 17 kez Uruguay’ın geniş kadrosuna çağrılmasına rağmen oynama şansı bulamayan genç futbolcu, 30 Mart’ta Şili karşısında ilk 11’de sahaya çıkıp 74 dakika süre almıştı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Rossi’nin piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 12.5 milyon Euro.