Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Yeni Fenerbahçe'nin 7. transferi Diego Rossi

#Fenerbahçe#Diego Rossi#Transfer
Yeni Fenerbahçenin 7. transferi Diego Rossi
Süleyman Arat

Sarı lacivertli kulüp bu sezon kiralık oynattığı Uruguaylı futbolcunun bonservisini satın aldı. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal döneminde takımın en başarılı isimleri arasına giren Diego Rossi’nin sözleşmesindeki 5.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullandı ve kendisiyle de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, iç transferde önemli bir adım daha attı. 17 Mart’ta 6 genç futbolcu; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Ertuğrul Çetin, İsak Vural, Melih Bostan ve Muhammed Gümüşkaya ile yeni sözleşme imzalayan sarı lacivertli kulüp, sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC’den satın alma opsiyonlu olarak bir yıllığına kiraladığı Diego Rossi’nin bonservisini aldı.

Son 8 haftada performansı yükseldi

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Rossi’nin bonservisinin 5.5 milyon Euro karşılığından MLS’ten alındığı ve Uruguaylı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Yönetimin bu kararında Rossi’nin son dönemde yükselen performansı ve henüz 24 yaşında olması büyük rol oynadı. Teknik direktörlüğe İsmail Kartal’ın gelişiyle daha verimli oynamaya başlayan Diego Rossi, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde edilen son 8 haftada 2 gol, 2 asist üretti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Bekoda ayrılık Marial Shayok veda etti...Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Marial Shayok veda etti...Haberi görüntüle

İlk kez Uruguay Milli Takımı’nda oynadı

Skora yaptığı katkının yanı sıra çalışkanlığı ile de olumlu not alan Rossi, Fenerbahçe’de gösterdiği performansla kariyerinde ilk kez Uruguay A Milli Takımı formasını giydi. Geçmişte 17 kez Uruguay’ın geniş kadrosuna çağrılmasına rağmen oynama şansı bulamayan genç futbolcu, 30 Mart’ta Şili karşısında ilk 11’de sahaya çıkıp 74 dakika süre almıştı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Rossi’nin piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 12.5 milyon Euro.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Diego Rossi#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk