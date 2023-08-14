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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Biz koşunca Bulgaristan’ın ünlü alan savunması yalan oldu

#A Milli Basketbol Takımı#12 Dev Adam#Basketbol

Yüksek top paylaşımı, şık bloklar ve smaçlar oyunumuzun görselliğini mükemmel hale getirdi.

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Fransızlar 1. Dünya Savaşı sonrası kuşkulandıkları Alman istilasına karşı sınıra ünlü Majino Hattı’nı ördü. Yıllarca onca emek ve masrafla döşenen bu muhkem hattı, hiç umulmadık biçimde bataklık bölgeden Panzer tanklarını geçiren Hitler 12 günde aştı. Akşam da Bulgarların Ukrayna maçında etten kale gibi ördükleri ‘adam değişmeli alan savunması’nı, yüzü dönük oynama becerisi yüksek uzunlarımızı fırdöndü gibi kat ettirerek darmadağın ettiren Ergin Ataman bitirdi.

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ENERJiYi BAŞTAN KOYDUK

Devşirme oyun kurucuları Brandon Young’ın sakat oluşu hücumlarını iyice zorlanır hale getirirken savunmamızı rahatlattı. Bizimkiler baştan enerji koyarak ribaundları toplayıp ‘koş koş at’a erken başladı.

BU TAKIM ÇOK ÖZEL 

Çemberin de bizi sevmesiyle, bitirişleri köşelere indirdiğimiz topların üçlükleriyle sayı ürettik. Ömer Faruk’la boyalı alanı da ihmal etmeyerek direksiyona geçtik. Sıcak eller Şehmuz ile Furkan skoru taşıdılar ve daha ilk yarıdan 30 farkı ulaştık. Yüksek top paylaşımı, %54 yüksek üçlük isabet, 31 asist, şık bloklar, alley opp’lar ve smaçlar oyunumuzun görselliğini mükemmelleştirdi. Milli Takımımız’da giren çıkan aynı coşkuyla oynuyor ve yarınki rakibi Ukrayna’yı da yenerek grubu lider bitirip Hırvatistan’la final oynamak için bekliyorlar.

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#A Milli Basketbol Takımı#12 Dev Adam#Basketbol
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