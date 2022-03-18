Avrupa futbol ikliminin karakter oyuncusu

İki gün önce Emirates’te Arsenal’ı yenerek 9 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı Liverpool. Basın toplantısında Klopp’a “Bu momentum sizi şampiyonluğa götürür mü” diye sordular. Klopp’un cevabı felsefiydi:

“Momentum dediğiniz yeryüzünün en kırılgan çiçeği. Ölmesi için sadece üzerine bir kez basılması yeterli.”

9 DAKiKALIK HEYECAN

Dün 28’de sağdan gelen kornere Marcao uçarak kafayı vurduğunda o sözler geldi aklıma. Ve Pedri’nin golüne kadar, dokuz dakikalık büyük bir heyecan yaşadık doğrusu. Barcelona 2022’de olağanüstü bir momentum yakalamıştı gerçekten.

Ama Camp Nou’daki sessiz gecenin ardından dün 28’de golü yediklerinde gerçekten de o momentumlarının kırılganlaştığını gördük birkaç dakikalığına. O dakikalarda mavi formalıların öfkesi arttı, bireysel hatalar sıklaştı.

PEDRi SAHNEYE ÇIKTI

Xavi bile sanki moralsizdi birkaç dakikalığına kenarda. Ama 37’de uluslararası bir yıldız, 2020’lerin futboluna damga vuracak genç adam Pedri sahneye çıktı. Solo golünü attı. Ve o dakikada fişini çekti maçın.

BiR BOY BÜYÜK

Barcelona’nın Avrupa Ligi’ne bir boy büyük olduğu ortada. Esas sahnelerinden, Devler Ligi’nden bir sezonluğuna uzaklaştılar, onda da Galatasaray’la eşleştiler.

Real Madrid, Bayern, Juventus, Liverpool, Manchester, Barcelona gibileri Avrupa futbol filminin başrolleri. Onları bu turlarda sahnenin dışına atmak çok zor.

Üstelik Barcelona, kulüp tarihinin en iyi Ocak transfer dönemini geçirdi, bu sayede 140 milyonluk Dembele’yle Memphis’i kulübede oturtabiliyor şu anda. Sizin oyunu değiştirmek için Halil’le Morutan’ı sokabildiğiniz ortamda, onların De Jong’la Braithwaite’e ihtiyaç bile duymamaları aradaki standart farkının özeti zaten.

Ancak Galatasaray’ı tebrik edelim, Barcelona’yı gerçekten çok zorladılar. Avrupa futbol filminin başrolü olmasa da karakter oyuncularından biri olduklarını tekrar hatırlattılar dünyaya.

BiR KAZANAN OLARAK XAVi

Xavi, tarihin en iyi kulüp-milli takımının, Barcelona İspanya’sının başrol oyuncusuydu. Bu sporun tarihinde 4 yıla EuRO 2008, Şampiyonlar Ligi 2009, Dünya Kupası 2010, Şampiyonlar Ligi 2011 ve EuRO 2012 kupalarını sığdırabilen başka bir örnek yok. O ve birkaç takım arkadaşı var sadece. Futbolculuğunda final oynamaya, kazanmaya o kadar alışkın ki, antrenörlüğünün de farklı olacağını hissedebiliyorsunuz.

iSTANBUL’A HANGi BARCELONA GELDi?

TorrenT iki gün önceki basın toplantısında, “Nasıl bir takımla oynadığımızı anlamak istiyorsanız Osasuna maçına bakın” demişti. Aslında La Liga’da Barcelona’nın Osasuna’yı 4-0 yenmesi büyük bir haber değeri taşımıyor diye düşünebilirsiniz ama bu Osasuna’nın şu anda çok iyi bir savunma takımı olduğuna dikkat çekmek istedi sanırım Torrent...

OSASUNA SON 4’TEYDi

Osasuna, La Liga’da şu ana kadar kalesinde yaratılan gol beklentisinde (xGA verisinde) son dört takım içinde. Bu sezon sadece Barcelona, Sevilla, Real Madrid ve Osasuna kalelerinde 30’un altında gol beklentisine izin vermişler. İşte defansif olarak o kadar başarılı bir Osasuna’ya 4 gol attı Barcelona... Tabii Barcelona’nın Xavi ile 2022 performansına baktığımızda daha da iyi görebiliriz büyük resmi:

EN FAZLA YÜZDE 43

2022’de oynadıkları 15 resmi maçta 90 dakikalık süreyi hiç mağlup kapamadılar. Bu 15 maçta yüzde 65’in altında topla oynadıkları sadece 2 müsabaka var (Atletico Madrid’e karşı %57 ve Sevilla’ya karşı %59’la oynamışlar). Yani 2022’de Barcelona’ya karşı topa yüzde 43’ten fazla sahip olan takım yok.

SENEYE ÇOK iŞ YAPAR

Bu süreçte Serie A ikincisi Napoli’ye, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalisti Atletico Madrid’e, Valencia ve Athletic Bilbao’ya dörder gol attılar. Belki bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde yoklar. Ama gelecek yıl Devler Ligi’nde iyi iş yapacak kalitede bir Barcelona bu.

GALATASARAY’IN SAKATLIK KARNESi

Dikkatinizi muhakkak çekmiştir: Galatasaray bir süredir çok yoğun maçlar oynuyor. Son dakikalara kadar savaşıyor, bazen geriden geliyor. Ama takımda eskisi kadar sakatlık yaşanmıyor. 11 günde Barcelona-Beşiktaş-Barcelona ve Antep deplasmanı. Ve sarı kırmızılılar neredeyse her maça tam kadro hazırlanıyor.