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O parmağı neden salladım?

#Mehmet Büyükekşi#TFF#Beşiktaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye parmak salladı mı?..

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Çebi, parmak sallayan Büyükekşi’ye neden tepki göstermedi? Beşiktaş-Lugano maçına damga vuran görüntülerden biriydi yandaki fotoğraf... Hürriyet foto muhabiri Emre Oktay’ın çektiği kareler bir anda sosyal medyada tartışmaların baş köşesine oturdu. Beşiktaş tribünleri TFF Başkanı’nı protesto ettiği anda iki başkan arasında neler yaşandığını Mehmet Büyükekşi’ye sordum... İşte TFF Başkanı’nın anlattıkları...

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN DEPREM YARDIMI MAÇLARINA GİTMİŞ, BEŞİKTAŞ'A GİDEMEMİŞTİM

“G.Saray ve Fenerbahçe’nin deprem yardımı için oynadığı maçlara gitmiş ama Beşiktaş’ın maçına gidememiştim. Dün gece (önceki gece) Lugano maçına gittik. Maç öncesi Sayın Ahmet Nur Çebi ile konuştuk. ‘İnşallah Beşiktaş ile Fenerbahçe final oynar’ diye temennimi dile getirdim. Ülke puanı açısından önemini dile getirdim. Maç öncesi son derece dostane bir şekilde konuştuk.

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Maç içinde bir anda protestolar başladı. 30-40 kişi değil. Bir tribün başlıyor diğer tribün devam ediyordu. 100 kişiye sorsanız, 100’ü de organize bir protesto olduğunu söyler. O dakikadan sonra ben de kalktım ve maçı terk ettim. Sadece ben kalkmadım, yönetim kurulu üyelerimizden, Temsilciler Kurulu başkanımıza kadar hepimiz terk ettik stadı.

O parmağı neden salladım

10 DAKİKA ÖNCE DOSTÇA KONUŞTUĞUM BİRİNE PARMAK MI SALLARIM!

- Stadı terk etmeden önce Ahmet Nur Çebi’ye parmak salladığınız yorumları yapıldı...

Olur mu öyle şey! Parmağımla kale arkası tribününü ve diğer tribünü gösterdim ‘Organize bu, Sayın Başkan’ dedim. 10-15 dakika önce güzel güzel konuştuğumuz birine parmak mı sallarım! Kaldı ki Beşiktaş Kulübü Başkanı’na karşı böyle bir hareket yapılabilir mi?

- O anda Ahmet Bey size bir şey söyledi mi?

Hayır. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi sessiz kaldı. Ama bakın size çok önemli bir şey söyleyeyim; Süper Lig’de sadece bir takım şampiyon olacak ve 4 takım küme düşecek. Başarı ya da başarısızlığın faturasını hakemlere, Türkiye Futbol Federasyonu’na kesme dönemi artık geride kalmalı. Ülkenin futbolda güzel bir atmosfere kavuşmasının tek yolu herkesin üzerine düşeni ve sorumluluğunu sahiplenmesine bağlı.

Gözden KaçmasınTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçında tepkiler sonrası stadyumu terk ettiTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçında tepkiler sonrası stadyumu terk ettiHaberi görüntüle
#Mehmet Büyükekşi#TFF#Beşiktaş
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