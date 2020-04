6 yılda 500 milyon euro kazandıran akademi

Son 6 yılda transferden 500 milyon Euro kazanan Benfica dünya futbolunun en üretken akademilerinden biri haline geldi. Bu başarının ardında ise başkan Luis Filipe Vieira Ferreira, teknik direktör Bruno Lage, Benfica Gençlik Akademisi Teknik Direktörü Pedro Marques ve onların getirdiği 5 farklı temel politika bulunuyor.

1- SCOUTING: Yetenek gelişimi öncelikle onu keşfetmekle ve takıma kazandırmakla başlar. Her kulübün akademisinde iyi oyuncular var ancak onların geleceğine yatırım yapmak Benfica’nın en önemli misyonlarının başında geliyor. 8-9 yaşlarında akademiye katılan bir oyuncunun 10 yıl içinde mutlaka A takım forması giymesi planlanıyor.

2- METODOLOJi: Takıma katılan tüm oyuncular için bir profil ve bireysel gelişim planı hazırlanıyor. Akademi bir futbol kulübünden çok, okul olarak görülüyor. Akademi sürecinde hazırlanan gelişim planları sayesinde oyunculara maksimum destek veriliyor (beslenme, okul, sosyal hayat vb). Hazırlanan uzun vadeli bireysel gelişim planları sayesinde de teknik ekip tarafından hedeflere ve ihtiyaçlara göre oyuncular kolaylıkla değerlendirilebiliyor.

3- REKABET: Rekabeti gelişim sürecinin bir parçası olarak gören Benfica için rekabet ve antrenman, oyuncunun gelişmesinde en önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Buradaki temel nokta ise hiçbir futbolcu A takımına veya B takımına ait değildir, Benfica’ya aittir. Ye

tenek yönetimi fikri, oyuncuyu doğru seviyede tutmaktır, böylece gelişmeye devam ederler. Ana fikir, rekabet düzeyini bir geliştirme aracı olarak kullanmaktır. Portekiz’de yaş gruplarının yapılandırılma biçimi, profesyonelliğe geçiş adı verilen bir aşamadadır.

4- FIRSAT: Tüm dünyada futbol kulüplerinin akademileri var ancak hepsinde de gerçek olan konuların başında A takıma girmek geliyor. Ancak Benfica’da bu durum biraz daha farklı. Hemen hemen her oyuncuya bu fırsat mutlaka geliyor. Bunun sebeplerinden biri de Benfica Akademisi’nde tüm branşlarda çalışmış olan Bruno Lage gibi bir teknik direktöre sahip olmaları. Geçen yıl geçici süreliğine A takımın başına getirilen ve performansıyla lig şampiyonluğunu kazanan Lage, akademi ve A takım arasında kesintisiz bir bağlantı olmasını isteyen başkan Luis Filipe Vieira Ferreira sayesinde altyapıyı güçlü bir yapıya dönüştürdü.

5- FELSEFE: Oyunculara her zaman tek bir şey söyleniyor; “Eğer A takıma çağrıldıysanız elinizden gelenin en iyisini yapın. Sadece antrenmana çağırılırsanız, çok çalışın ve bundan en iyi şekilde yararlanın. Oraya yalnızca bir veya iki kez gidebilirsiniz ancak bunu bir fırsata dönüştürmek sizin elinizde.” Bu felsefeyle eğitilen futbolcular Benfica’nın diğer akademilerden çok daha güçlü bir vizyona sahip olduğunu her zaman her koşulda çok çalışarak gösteriyorlar.

BARCELONA’DA iKTiDAR SAVAŞLARI

Lionel Messi ve Eric Abidal arasındaki söz düellosuyla ve başkan Josep Maria Bartomeu’nun bir sosyal medya şirketiyle anlaşarak Barcelona’nın önemli isimleri hakkında başlattığı karalama kampanyasıyla başlayan Barçagate skandalı durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde 6 yönetim kurulu üyesinin istifasına bu kez başkan adaylarından biri olan Victor Font’un medyaya gönderdiği mektup eklendi. “Dengesiz bir spor

politikası, yönetim kurulunun dağılması ve pandemiye bağlı olarak gelirdeki önemli düşüş. Ve sonuç; ekonomik iflas ve ahlaki bozulma. Oyun bitti” sözleriyle kulübün kusursuz bir fırtınaya sürüklendiğini belirten Font, Bartomeu ve ekibinin kulübü yönetemediğini ve istifa etmesi gerektiğini belirtti. Şimdi akıllarda tek bir soru var; Barcelona’da sular durulacak mı yoksa skandallara yenileri mi eklenecek?

PREMIER LiG’DEN YAYINCILARA YASAK

Premier Lig, TV yayın haklarını elinde bulunduran Sky Sports ve BT Sport’un futbol sezonunun yeniden başlaması veya liglerin durmasının oyuncular üzerindeki etkisi üzerine soru sormasını engelledi. Tüm kulüplerden dört haftada bir teknik direktör iki haftada bir futbolcu röportajı vermeyi kabul eden Premier Lig, yayıncılara attığı e-maille bazı kurallar getirdi. Sezonun geçersiz sayılması, maçların kapalı kapı

lar ardında oynanmasının gerekip gerekmediği, maaş kesintileri ve Liverpool’un 30 yıl sonra ilk şampiyonluğunun iptal edilmesi gibi konularla ilgili soruların sorulamayacağını belirten lig yönetimi aksi takdirde teknik direktörlere ve futbolculara erişimin iptal edileceğini belirtti. Sadece eğlenceli ve rahat röportajlar yapılabileceğinin altı çizilirken kulüplerin de bu dönemde röportaj verilmesinden rahatsız ve gergin oldukları belirtildi.