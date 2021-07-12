Son durak Novak Djokovic

İlk kez bir Grand Slam finaline çıkan Matteo Berrettini ise tutuktu. Berrettini’nin basit hataları ve Djokovic’in yaptığı bir kaç yanlış seçim şampiyonluk karşılaşmasının birinci setin ilk gamelerinin seyrini keyifsiz hale getirdi. Ancak tecrübeli Sırp Djokovic oyunu rölantiye aldı.

Vuruşlarının süratini düşürüp kontrolü arttırdı. Berrettini ise tam tersi vuruşlarını hızlandırdı ancak telaşlı ve aceleci kararlar ile gereksiz hatalar yaptı. Bu durum Berrettini’nin toplarının genelde filenin daha yüksek olduğu yan taraftaki ağa takılmasına sebep oldu. Birinci setin dokuzuncu oyunundan itibaren oyun kalitesi yükseldi. Djokovic 5/2 ilerde olmasına rağmen bu avantajı koruyamadı ve Berrettini seti Tie Break’e taşıdı. Berrettini, geriden gelmenin öz güveni ile dünya bir numaraya karşı Tie Break’i ve böylece ilk seti kazanmayı bildi.

BERETTINI

25 yaşındaki İtalyan oyuncu Berrettini, Wimbledon öncesi hazırlık turnuvası sayılan Queens Clup’ta şampiyon olmuştu. Berrettini, Wimbledon’ın yarı finalinde Roger Federer’i üç sette yenen ve son seti 6-0 kazanan Polonyalı Hubert Hurkacz’ı kortta adeta çaresiz bırakmıştı. Berrettini 1.96 m boyunda. Saate ortalama 200km hızında servisler atabiliyor. Forehandler’i adeta ateş edermişçesine vuruyor.

SERVİS KARŞILAMA

34 yaşındaki Djokovic finale kadar sadece bir set kaybetti. Kaybettiği seti de ilk turda henüz zemine alışamadığı ve sürekli kaydığı maçta kaybetti. Yarı final karşılaşmasındaki Djokovic’in rakibi Kanadalı Denis Shapovalov, mükemmel oynamasına rağmen set alamamıştı. Djokovic Pazar günü otuzuncu Grand Slam finalini oynadı. Büyük tecrübe… Djokovic’in bana göre en önemli vuruşu servis karşılama. Berrettini’nin füze gibi attığı servisleri Djokovic, büyük bir ustalık ve vücut dengesi ile çimin kalmadığı arka çizgideki topraklı alana yönlendirdi. Djokovic ilk seti verdikten sonra üç seti arka arkaya kazanarak kariyerindeki yirminci Grand Slam unvanını da kazanmış oldu. Djokovic’in rakipleri, Djokovic’e karşı inanılmaz iyi oynamalarına rağmen bir türlü kazanamamalarının nedenlerine kısaca bakalım;

TENİSTE MENTAL GÜÇ ÖNEMLİ

Nedenlerin başında mental güç geliyor. Yani baskı altında titrememek veya telaş etmemek ya da zamansız risk almamak. Oyucuların bir kısmı kritik puanlarda toplara aşırı güçlü vurmayı tercih ediyorlar. Buda onları hataya zorluyor. Dediğim gibi, tüm bu saydıklarım teknik veya fizik kondisyon ile alakalı konular değil. Tamamen mental. İşte tam bu noktada Djokovic’in gücü ve tecrübesi ortaya çıkıyor. Djokovic güçlü vuruşlarına ne zaman biraz incelik ve ek ustalık katması gerektiğini çok iyi biliyor. Anlık oyun taktiğini değiştirebiliyor. Zaten müsabık tenis oyununu genel anlamda yüzdelere bölersek ortaya çıkan tablo şudur:Yüzde 20-25 arası 'teknik', yüzde 30-35 arası 'fizik kondisyon. Geriye kalan yüzde 40 ise 'mental'

DJOKOVIC TARİH YAZMAK İSTİYOR

Djokovic kazandığı yirminci Grand Slam Kupası ile Nadal ve Federer’in sayılarına ulaşmış oldu. Yani bu üçlü 18 yıldan bu yana toplam 60 Grand Slam unvanına sahip. Djokovic bu sezon Avustralya ve Fransa Açık turnuvalarını kazandı. Şimdi de Wimbledon’ı. Kaldı Eylül ayındaki Amerika Açık. Amerika Açık'tan önce Tokyo Olimpiyatları var. Olimpiyatlara katılıp altın madalya kazanıp, ardından da Amerika Açık'ta şampiyon olursa , Golden Slam yapmış olacak. Yani aynı yıl içersinde dört Grand Slam ve olimpiyat şampiyonluğu elde etmiş olacak. Erkeklerde bugüne kadar aynı yılda dört Grand Slam turnuvasında şampiyon olan tek tenisçi 1969 yılında Avustralyalı Rod Laver oldu. Tenis tarihinde sadece Alman oyuncu Steffi Graf Golden Slam unvanına 1988’te sahip oldu.

BJORN BORG BİR NUMARA

İsveçli efsane tenisçi kariyerinde yirmi yedi kez Grand Slam turnuvalarına katıldı. Bunun on birini kazandı. Beşini finalde kaybetti. Ancak birinci turda hiç kaybetmedi. Borg’un ekteki tabloda belirtilen birinci tur yüzde oranı %100. Bu orana üç büyükler (Djokovic, Nadal, Federer) bile ulaşamadı. Borg’un en kötü Grand Slam mağlubiyeti ise 1974 yılında Amerika Açık ikinci tur. Bjorn Borg beş kez Wimbledon şampiyonu oldu.

GRAND SLAM TURNUVALARINDA İLK TURDA KAYBETMİŞ GRAND SLAM ŞAMPİYONLARI

OYUNCU, GALİBİYET VE MAĞLUBİYET SAYILARI, KAZANMA ORANLARI

BJORN BORG - 27/0 - %100

ROD LAVER - 15/0 - %100

NOVAK DJOKOVİC - 62/2 - %96.9

KEN ROSEWALL - 22/1 - %95.7

ARTHUR ASHE - 29/2 - %92.6

ROGER FEDERER - 74/6 - %92.5

YEVGENY KAFELNİKOV - 35/3 - %92.1

JUAN M. DEL POTRO - 34/3 - %91.9

STEFAN EDBERG - 49/5 - %90.8

ANDY MURRAY - 45/5 - %90

JIMMY CONNORS - 51/6 - %89.5

IVAN LENDL - 50/7 - %87.7

BORIS BECKER - 40/6 - % 87

JOHN McENROE - 39/6 - %86.7

PETE SAMPRAS - 45/7 - %86.5

MATS WILANDER - 38/6 - %86.4

ANDRE AGASSI -52/9 - %82.5

KAYNAK: ATP.COM.tennisabstract.com