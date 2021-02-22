Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe'ye dava! Gerginlik mahkemeye taşınıyor

İngiliz medyasından City A.M'in haberine göre; Katar merkezli yayıncı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "fikri mülkiyet hakkının ihlali" gerekçesiyle dava açma kararı aldı.

Haberde sarı lacivertli futbolcuların maç öncesi ve sonrasında "Be Fair" yazan tişörtler giymeleri ve saha içinde yer alan reklam panolarında yayıncı kuruluş karşıtı yazılar yer alması nedeniyle şirketin harekete geçme kararı aldığı belirtildi.

GERGiNLiK NASIL BAŞLADI?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hande Sümertaş, sarı kırmızılı takımdaki görevinden istifa etmiş, Bein Sports'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.

Fenerbahçe, VAR görüntülerinin Hande Sümertaş'ın talepleri doğrultusunda manipüle edildiğini iddia ederken yayıncı kuruluşla sarı lacivertli kulüp arasında ipler gerilmişti.

Bu tartışmalar yaşanırken yayıncı kuruluşun taraftar tezahüratı yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye küfür edilen bir tezahüratı yayınlaması ve özür mesajının 19.05'te yayımlaması sarı lacivertlilerin tepkisini daha da arttırmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, yayıncı kuruluşa olan tepkisini sahaya taşımış ve futbolculara "Be Fair" tişörtleri giydirirken iç sahadaki reklam panolarına yayıncı kuruluşu hedef alan mesajlar yazılmıştı.

MARRİ'NİN SÖZLERİNE EROL BULUT'TAN TEPKİ

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, Fenerbahçe ile yaşanan gerilimle ilgili olarak "Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." ifadelerini kullanırken sarı lacivertlilerden tepki gelmişti.

"FENERBAHÇE'Yİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

Dün oynanan Göztepe maçı öncesi, yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirten Bulut, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Yayıncı kuruluşun üst yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez. Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir." diye konuşmuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...