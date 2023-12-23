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Wout Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattı! 'Telefonu elimden düşürüp gözyaşlarına boğuldum'

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#Beşiktaş#Wout Weghorst#Manchester United
Wout Weghorst, Beşiktaştan ayrılık sürecini anlattı Telefonu elimden düşürüp gözyaşlarına boğuldum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 18:52

Geçen sezonun ortasında Beşiktaş'tan ayrılan ve Manchester United'a giden Wout Weghorst, Siyah-beyazlı takımdan ayrılış sürecini ve Manchester United deneyimini anlattı.

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Geçen sezonun başında Beşiktaş'a kiralık gelen ve kısa sürede taraftarı sevgilisi olan Wout Weghorst, Dünya Kupası sonrası patlak veren Ronaldo krizinin devamında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Manchester United'da beklenen performansı veremeyen ve şu anda Hoffenheim forması giyen Hollandalı golcü, Beşiktaş'tan ayrılış sürecini ve Manchester United deneyimini anlattı.

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"TELEFON ELİMDEN DÜŞTÜ, AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Mirror'a konuşan Weghorst şunları söyledi:

Beşiktaş'ta çok mutluydum. İşler yolunda gidiyordu. Bir akşam kızımı uyuturken menajerim Simon Cziommer aradı. 'Seninle ilgilenen kulüpler var.' dedi. Önce Brentford'un teklifini söyledi ve kulübün benimle ilgili planlarını anlattı. Daha sonra aniden 'Wout, United seni istiyor!' diye bağırdı. Telefonu elimden düşürdüm ve gözyaşlarına boğuldum.

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"BEŞİKTAŞ KALMAM İÇİN ÇOK YÜKSEK TEKLİFLER YAPTI"

Beşiktaş'ta sportif direktörle aramız çok iyiydi. Ona çocukluk hayalimin Manchester United'daoynamak olduğunu söyledim. Anlayışla karşıladı ama devamında Beşiktaş bana mali olarak çok daha yüksek teklifler sunmaya başladı. Rakam vermeyeceğim ama inanın Manchester United'a transfer olabilmek için çokşey kaybettim.

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Wout Weghorst, Beşiktaştan ayrılık sürecini anlattı Telefonu elimden düşürüp gözyaşlarına boğuldum

"OLD TRAFFORD'DA OLMAK TÜYLERİMİ ÜRPERTTİ"

Hayatımda ilk kez o büyülü stadyuma girdim ve koltuğuma oturdum. Bir süre efrafıma bakıp tribünlerdeki tezahüratları dinledim ve çok etkilendim. İşte o anda içimden 'Burası artık benim kulübüm' dedim. Genç bir çocukken bunun hayalini kurmuştum ama hayalimin gerçekleştiğini görmek tüylerimi ürpertti.

"KULÜPTE BASKI ÇOK TUHAFTI"

Sıkışık bir takvimdeydik ve takıma uyum sağlamak için fazla zamanım yoktu. Kulüpteki baskı tuhaftı ve deneyimlediğim fiziksel gerginlik her zamankinden fazlaydı. Son dönemde rahat olmaya başladığımı söyleyebilirim. Bir süre sonra kendim olmaya ve utangaçlığımdan kurtulmaya başladım.

Wout Weghorst, Beşiktaştan ayrılık sürecini anlattı Telefonu elimden düşürüp gözyaşlarına boğuldum

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Ol Trafford'da Real Betis'e attığım golü asla unutmayacağım. Taraftarlar golden sonra benim için deli olmuştu çünkü o an için her şeyi yaptığımı görüyorlardı. Buraya geldiğim için gururluyum.

WEGHORST, BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'a Burnley'den kiralık gelen Weghorst, Siyah-beyazlı formayla toplam 18 maça çıkıp 9 gol ve 4 asistle oynadı.

Beşiktaş'a 2,5 milyon euro kazandırıp Manchester United'a giden Hollandalı santrfor, Premier Lig devinde çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistle takıma katkı yaptı. Weghorst, Premier Lig'de gol katkısı veremedi.

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#Beşiktaş#Wout Weghorst#Manchester United

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