Türkiye'de de oynamış olan NBA oyuncusundan korkunç plan! Eski kız arkadaşını HDMI kablosuyla boğdu, suçunu itiraf etti...

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Daha önce Türkiye'de Ankara DSİ SK'da oynayan ve NBA'de Portland Trail Blazers'ta forma giymiş olan Chance Comanche, akıllara durgunluk veren bir cinayet işledi. 27 yaşındaki basketbolcunun eski kız arkadaşıyla birlikte bir kadını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

NBA kariyerinde tek maça çıkan, Sacramento Kings'in G League takımı olan Stockton Kings'de kariyerini sürdüren basketbolcu Chance Comanche, eski sevgilisi Sakari Harnden ile kan donduran bir cinayet işledi.

Comanche, daha önce birliktelik yaşadığı Marayna Rodgers isimli kurbandan ayrılarak 19 yaşındaki Sakari Harnden ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Birkaç aylık birlikteliğin ardından Harnden ile ayrılan Comanche, Las Vegas'ta bir cinayet planladı ve Sakari Harnden ile bu kez suç ortağı olmak için bir araya geldi.

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Chance Comanche (27)*

Hem Harnden hem de kurban Marayna Rodgers'ın, Las Vegas'ta seks işçisi olarak çalıştıkları ancak kendi şehirlerinde farklı bir meslek sahibi oldukları öğrenildi.

İki kadın arasında çıkan lüks saat kavgasının ardından Harnden, Marayna Rodgers'a karşı Chance Comanche ile cinayeti planladı.

Sakari Harnden (19)*

Chance Comanche ve Harnden ile ilgili yayınlanan polis raporunda şu bilgiler yer aldı:

- İkili, 3 bin dolar karşılığında kiralık bir katil bulamadığını açıkladı ve bu yüzden cinayeti kendileri işledi.

- Comanche ile Harnden, olay gecesi bir araya gelerek Marayna Rodgers'a mesaj attı ve otelde randevu ayarladı. Daha sonrasında buluşan üçlü, otel odasına geçti. Comanche ve Harnden, tuzağa düşürerek yatağa bağladıkları Rodgers'ı öldürmek için harekete geçti. Comanche, elleri birbirine bağlı olan Rodgers'ı boğmak için HDMI kablosu kullandı ve kadının hareketsiz kaldığını gördüğünde sıkmayı bıraktı ancak Harnden kabloyla kurbanın ölümünden emin olana dek boğazını sıkmaya devam etti.

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Daha sonra otelden çıkardıkları kadını arabaya bindiren Comanche ve Harnden, Nevada'da bir yol kenarında durdu. İkili, Marayna Rodgers'ı burada çölde bulunan bir çukura gömdü ve çukurun üstünü taşlarla kapattı.

Marayna Rodgers*

Rodgers'ın telefonunu kullanılamaz hale getiren katil çift, otele geri dönerek sabahı bekledi.

- 4 Aralık'ta gerçekleşen bu olayın sonrasında Comanche'nin G League'de 7 Aralık'ta maça çıktığı öğrenildi. Cinayeti araştıran polis dedektifleri, 15 Aralık tarihinde Rodgers'ın cesedini Comanche'nin ifadesinde harita üzerinde yeri göstermesinin ardından buldu.

OLAY ÖNCESİNDEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

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Öte yandan Marayna Rodgers'ı öldüren ikilinin cinayetten önceki mesajları da ortaya çıktı. Comanche ve Harnden'ın, cinayeti işlemenin birkaç farklı yolunu tartıştıkları mesajlarda yer alanlar ise şöyle;

"KATİLLERİN YAPTIĞI GİBİ..."





Comanche: "Boynunu kırabilir ya da boğabilirim. Eğer küçük, kalın ya da sağlam bir ip alırsan, bunu koltuğun arkasından boğazına bağlayarak yapabilirim. Tıpkı katillerin filmlerde yaptığı gibi."

HARNDEN'IN KEFALETİ 500 BİN DOLAR

Sakari Harnden 13 Aralık'ta, Comanche ise 15 Aralık'ta sonra tutuklandı. İkilinin cinayet ve cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlarından yargılanacağı belirtildi. Çarşamba günü mahkemeye çıkan Harnden için belirlenen kefaletin 500 bin dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

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TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ

NBA'de Portland Trail Blazers formasıyla tek maçaçıkan Comanche, 2021/22 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Ankara DSİ (Yeni Mamak Spor) forması giymişti. 27 yaşındaki basketbolcu, Sacramento Kings'in G League takımı olan Stockton Kings'de kariyerini sürdürmekteydi.

Stockton Kings'den olay sonrası yapılan açıklamada Chance Comanche'in organizasyondan çıkarıldığı ifade edildi.