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Kenan Yıldız, İtalya'yı salladı! İlk 11 çıktığı ilk maçta harika gol...

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#Kenan Yıldız#Juventus#Kenan Yıldız Gol
Kenan Yıldız, İtalyayı salladı İlk 11 çıktığı ilk maçta harika gol...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 16:38

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta ilk 11 çıktığı ilk maçta golle tanıştı. Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 ile geçti.

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İtalya Serie A 17. hafta maçında Frosinone ile Juventus karşılaştı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta 12. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

Frosinone 51. dakikada Jaime Baez ile eşitliği buldu. Juventus'a 3 puanı getiren gol, 81. dakikada Vlahovic'ten geldi. Vlahovic, 55. dakikada oyuna Kenan'ın yerine girdi.

Juventus'da ilk 11 çıktığı ilk maçta Serie A kariyerinin ilk golünü çok şık şekilde atan Kenan Yıldız, sosyal medyada da gündem oldu.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 40'a yükseltti. Frosinone 19 puanda kaldı.

AYRILIK İDDİALARI VARDI

Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Kenan'ın şans bulamadığı için ayrılmayı düşündüğü yönünde haberler çıkmıştı.

Milli futbolcuyla Avrupa'nın dev kulüplerinin yakından ilgilendiği biliniyor.

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#Kenan Yıldız#Juventus#Kenan Yıldız Gol

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