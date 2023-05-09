Volkan Demirel'den Fenerbahçe, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Schalke 04 itirafı! "Hayatımdaki son mutlu gündü"

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınından Sport1'e verdiği röportajda, depremde yaşadıklarından Fenerbahçe hakkındaki görüşlerine kadar birçok konuda soruları yanıtladı.

"ALMAN POLİSİ 480 BİN TERMAL BATTANİYE GÖNDERDİ"

Alman halkına yardımları için teşekkür eden Volkan Demirel, "Allah'a şükür her yerden yardım geliyor. Özellikle de Almanya'dan. En büyük yardım bagetler ve ekmekler geldi. Alman polisi 480 bin termal battaniye gönderdi. Ben de bu röportaj ile birlikte Almanya'ya bir karşılık vermek istedim." dedi.

"DORTMUND, BAYERN MÜNİH, SCHALKE 04 İLE GÖRÜŞTÜM"

Alman kulüpleriyle yardım maçı için görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden başarılı teknik adam, "Eski bir Fenerbahçe kalecisi olarak popülaritemi kullanmayı ve Borussia Dortmund, Bayern Münih, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Mainz 05, 1. FC Köln gibi Alman kulüplerinin yetkilileriyle konuşmayı düşündüm. Bazı maçlar organize edebiliriz diye düşündüm. Mainz bizi ilk günden beri destekledi. Ben buraya para bağışlamak istemiyorum. Bu çocuklara yardım etmek istiyorum. Almanya'daki konsolosluklardan da yardım isteyeceğim. Bunu kendim için yapmıyorum, Türk futbolunun geleceği için yapıyorum." açıklamasını yaptı.

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"ÇOK POZİTİF GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Olumlu dönüşler aldığını belirten Demirel, "Dortmund ve Düsseldorf yetkilileri ile çok pozitif görüşmelerimiz oldu. Takımım ligden çekildi ve gelecek sezon yeni bir takım oluşturmak zorundayız. Mersin'de oynayacağız çünkü Hatay'da oynamamız imkansız. Bayern yetkilileri ile de görüştüm. Halil ve Hamit Altıntop bana çok yardımcı oldu. Dortmund'da da Nuri Şahin çok yardımcı oldu." sözlerini sarf etti.

"HAYATIMDAKİ SON MUTLU GÜNDÜ"

Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'nun son golünü attığı günün hayatındaki en mutlu gün olarak kalacağını söyleyen Volkan Demirel, "Depremi bütün ailem hissetti. Kasımpaşa maçı sebebiyle o gün Hatay'dalardı. O maçın oynandığı gün hayatımdaki son mutlu gündü. Ertesi sabah her şeyi kaybettik. Tanıdığım çok fazla insan hayatını kaybetti. Çocuklarımı da kaybedebilirdim. Hayatta kaldığımız için şanslıyız. Bazı çalışanlarımız enkazın altından çıkamadı. Büyük kızım hala olanların etkisini atlatamadı. Ama hayat bir şekilde devam etmek zorunda. Christian Atsu 97. dakikada 1-0'lık galibiyet golünü kaydetti. Atsu'nun attığı gol ile maçı kazandığımız gün her zaman hayatımın en mutlu günü olarak kalacak. Ertesi gün yaşadığımız deprem sonrası o eski neşemi bir daha hiçbir zaman geri kazanamayacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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"ATSU HARİKA BİR İNSANDI"

Atsu'nun yardımsever bir insan olduğunu bir anısıyla anlatan Demirel, "Christian Atsu harika bir insandı. Bir gün elinde zarflarla idmana geldi ve ona 'Hayırdır, evleniyor musun?' dedim. Yılbaşı sebebiyle bütün çalışanlara küçük bir hediye vermek istediğini söyledi. Para onun için hiçbir zaman önemli değildi." dedi.

ATSU'YU GÖZYAŞLARIYLA ANDI

Hatay'da birçok yakınını yitirdiğini gözyaşlarıyla anlatan Demirel, "Christian her zaman oynamak istedi. Sağlıklı olduğu zaman da oynadı zaten. Oynadığı son maçta golünü attı ancak sonrasında maalesef aramızdan ayrıldı. Hepimiz onu çok seviyorduk ve bu kadar harika bir insanı kaybetmek kolay değil (Ağlayarak). Christian ve sportif direktörümüz her zaman bizimle olacak. Hatay'da bana yakın olan 100 kişiden 50'si artık hayatta değil." ifadelerini kullandı.

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FUTBOLCULUK MU, HOCALIK MI?

Teknik direktörlüğü daha çok sevdiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Herkes bana soruyor: Kalecilik mi, teknik direktörlük mü? Şimdi hocalığın daha güzel bir iş olduğunu söylüyorum. Fikirlerime ikna etmem gereken bir ekibim var. Oyuncular bana inanırsa her şeyi yaparlar. Daha güzel bir şey yok. Bir oyuncu olarak yalnızsın. Ama şimdi oyuncularıma bir şeyler öğretebilirim ve bu çok özel." değerlendirmesini yaptı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTER MİSİN?

Kendisine sorulan "Bir gün Fenerbahçe'de çalışmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Volkan Demirel, "Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok, ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim! Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım." cevabını verdi.

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"FENERBAHÇE BENİM AİLEM"

Fenerbahçe'nin ailesi olduğunu vurgulayan Demirel, "18 yıl boyunca kaledeydim ve 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptım. Daha sonra da eğer bir gün Fenerbahçe'de çalışırsam tecrübeli bir teknik direktör olarak çalışmak istediğim için ayrıldım. Fenerbahçe benim ailem, beni ben yapan kulüp. Her zaman Fenerbahçe için çalışmak isterim." sözleriyle sarı lacivertli takımı her zaman çalıştırmak isteyeceğini kaydetti.

"HER HATAMDAN BİR ŞEYLER ÖĞRENDİM"

Oyunculuk kariyeri hakkında gelen soruyu yanıtlayan Volkan Demirel, "Futbolculuk dönemimde çok hata yaptım ancak her hatamdan bir şeyler öğrendim. Bir kaleci olarak rakip takımların en sevdiği oyuncu değildim elbette. Bazı insanlar ile iyi anlaşamadık ama ben kimseyi kışkırtmadım. Yaşanan çoğu şey kazanma hırsımdan dolayı yaşandı. Eğer birileri tarafından yanlış anlaşıldıysam özür dilerim ancak beni bugün olduğum kişi haline getiren şeyler bunlardı." dedi.

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"DAUM'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Daum hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Christoph Daum beni Fenerbahçe'nin birinci kalecisi yapan hocaydı. Bana genç yaşımda formayı verdi. Ona acil şifalar diliyorum. Zihinsel olarak çok güçlü bir insandır, kanseri yeneceğine şüphem yok. Beni destekleyen tüm hocalarımın kalbimde yeri vardır ancak özellikle birini söylemem gerekirse Daum'u söylerim. Ona çok şey borçluyum." sözleriyle Daum'a çok şey borçlu olduğunu belirtti.

"BAYERN MÜNİH BENİ İSTEMİŞTİ"

Fenerbahçe kalecisiyken Alman devi Bayern'den teklif geldiğini açıklayan Demirel, "Oyuncuyken Bayern Münih menajerimle temasa geçmişti. Tabii ki Bayern'de oynamayı çok isterdim. Manuel Neuer'i Schalke döneminden beri tanıyorum. Hastalığını atlatıp yeniden Bayern'in 1 numarası olacaktır. Bazı kaleciler sadece kaleci değildir, Neuer de onlardan biri. Eğer o kadrodaysa, o oynar. Tıpkı Buffon gibi." dedi.

"MESUT BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ"

Mesut Özil'in Fenerbahçe dönemini değerlendiren Volkan Demirel, "Mesut Özil'in futbol yeteneklerini anlatmamıza gerek yok ancak kariyerinizin sonuna geldiğinizde artık eski haliniz gibi olmuyorsunuz. Mesut, Fenerbahçe'ye geldiğinde çok büyük beklentiler vardı. Maalesef beklenen performansı gösteremedi. Biraz içine kapanık bir insan ama herkes kendi hayatından sorumludur sonuçta. O dönemde çok fazla sakatlık yaşadı ve onun en büyük sorunu hiçbir zaman tam anlamıyla formda olmamasıydı. Mesut'u çok seviyorum ve hayatında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.