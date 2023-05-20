Volkan Demirel, depremde yaşadıklarını İngiliz basınına anlattı: Kızımın üzerine atladım, en çok ağladığım geceydi...

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve Milli Takımımızın efsane kalecisi, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 şehrimizle birlikte ülkemizin tamamını derinden sarsan depremlerde ve sonrasındaki süreçte yaşadıklarını İngiliz Daily Mail'e anlattı.

5 Şubat günü oynanan ve Christian Atsu'nun golüyle kazandıkları Kasımpaşa maçıyla sözlerine başlayan Demirel; "Stadyumun içinde belki de yüzyıllardır hissedilmemiş bir sevgi vardı. Eğer öleceğim ve bundan mutluluk duyacağım bir gün olsaydı, o günden iyisini düşünemezdim." dedi.

"DEPREM ANINDA KIZIMIN ÜZERİNE ATLADIM"

Röportajda Volkan Demirel'in eşi ve iki kızının da Hatay'da olduğu bilgisine yer verilip, normalde onların uçakla İstanbul'a dönecekleri ancak yoğun kar yağışı sebebiyle bunun mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Haberin Devamı

Volkan Demirel, DEPREM anını ise şöyle anlattı: İlk önce binanın iki yana sallandığını hissettim. Daha sonra alttan güçlü şekilde vurmaya başladı. İlk tepkim küçük kızımın üzerine atlamak oldu. Bir şey devrilip düşerse onun yerine benim üzerime düşmesi için bunu yaptım. Eşim de büyük kızımın üzerine atladı.

"HAYATIMDA EN ÇOK AĞLADIĞIM GECEYDİ"

İlk büyük depremin yaklaşık 100 saniye sürdüğünü söyleyen Volkan Demirel, ailesiyle birlikte otelden çıktıktan hemen sonra büyük bir artçı sarsıntı yaşadıklarını, daha sonra da Hatayspor tesislerine doğru yola çıktıklarını anlattı.

"Normlde sadece 3 dakika uzaklıkta bir yolumuz vardı ama o gece öyle olmadı. İnsanlar sokaklara akın ediyordu. Binalar domino taşı gibi devriliyor ve can kayıpları artıyordu. Normal hayatımda çok sakin bir insanım ama o gece hayatımda en çok ağladığım geceydi."

"YOLLAR KAPANMIŞTI, HİÇBİR YERDE BENZİN BULAMADIK"

Depremden sonraki birkaç saati anlatan genç teknik adam; "Tesislere şehrin içinden geçip gitmeye çalıştık ama çok kalabalıktı. Otoyolu ve ana yolları kullanmaya çalıştık ancak hepsi kapanmıştı. O günlerde, takımı ve antrenörleri İstanbul’a getirmek istedim. Takım otobüsünü almalıydık. Ancak hiçbir yerde benzin bulamadık. Antrenörlerimden birinin eşi ve bir yaşındaki bebeği bir gece boyunca hastanede kalmıştı. Bebeği almaya gittik, ama tabii ki ilaca, süte ve benzeri şeylere ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Haberin Devamı

"ATSU'YLA SON KEZ KUTLAMA YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM"

Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında frikikten gol atan ancak gece yaşanan depremde enkaz altında kalrak hayatını yitiren Christian Atsu ile ilgili de konuşan Demirel; "Maçın son saniyelerinde frikik kazandık. Normalda oyuncularıma oradan orta açmalarını söylerim. Atsu inisiyatif alıp şut tmaya krar verdi. Golü attıktan sonra koştum ve onu havaya kaldırdım. Onun için çok mutluydum. Ne yazık ki onu son kez havaya kaldırdığımı, onunla son kez bir golü kutladığımı ve onunla son kez yan yana olduğumu bilmiyordum. Atsu o maçtan önce takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Birkaç kez hayal kırıklığına uğramıştı. O gol, onun için bir şanstı. Yılbaşı günü tesise hediyelerle gelmiş ve 'Tesislerde çalışanlara yardım etmek, onlara bu hediyeleri vermek istiyorum' demişti. İşte böyle iyi bir insandı." dedi.

Haberin Devamı

"HER GECE, SON GECENİZ OLABİLİR"

Depremde yaşadığı psikolojik tecrübe ile ilgili de konuşan Demirel; "Her gece yatağa gittiğinizde, her gün başınızı yastığa koyduğunuzda, sonunuz olabilir. Umudunuz varsa devam etmek mümkündür, ancak umudunuz yoksa ve haberleri duyarsanız, yolun sonuna geldiğinizi hissedersiniz." ifadelerini kullandı.

"Hatay FUTBOLA GERİ DÖNECEK"

Hatayspor'un gelecek sezonda Mersin'de olacağını söyleyen Volkan Demirel; "Çok fazla yardım mesajı aldık. Ülkemizin kulüplerinin yanı sıra Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Mainz özel maçlar için teklifte bulundu. Almanya'da bir dostluk maçı yapılması planlanıyor. Hayat devam etmeli. İnşallah iyi hazırlanıp yeniden iyi bir konuma dönebiliriz. İnsanlara biraz mutluluk getirmek önemli. Türkiye’de futbol, kültürün büyük bir parçası. İnsanlar hafta sonunu maçı bekleyerek geçirir. Bu haftanın en önemli olayıdır. Zorluk ve mücadelelere rağmen devam etmek ve insanlara sevinçlerini vermek istiyoruz." dedi.

Haberin Devamı