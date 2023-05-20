Hull City'den Pelkas kararı! Fenerbahçe...

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Dimitris Pelkas'ın İngiliz ekibindeki geleceği belli oldu. Hull City internet sitesinden Yunan futbolcunun geleceği hakkında açıklama yaptı.

Kulüpen yapılan açıklamada Pelkas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi ve Yunan futbolcuya teşekkür edildi.

PELKAS'IN PERFORMANSI

Dimitris Pelkas bu sezon Hull City'de 26 maçta forma şansı buldu. 29 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 keZ havalandırdı, 1 de asist yaptı.