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Hull City'den Pelkas kararı! Fenerbahçe...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Pelkas#Hull City
Hull Cityden Pelkas kararı Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 11:59

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Dimitrios Pelkas için kararını resmen açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Dimitris Pelkas'ın İngiliz ekibindeki geleceği belli oldu. Hull City internet sitesinden Yunan futbolcunun geleceği hakkında açıklama yaptı.

Kulüpen yapılan açıklamada Pelkas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi ve Yunan futbolcuya teşekkür edildi.

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PELKAS'IN PERFORMANSI

Dimitris Pelkas bu sezon Hull City'de 26 maçta forma şansı buldu. 29 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 keZ havalandırdı, 1 de asist yaptı.

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#Transfer#Pelkas#Hull City

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