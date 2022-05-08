Vodafone Park'taki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar

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Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi, siyah beyazlıların müthiş koreografisine sahne olurken tribünleri hınca hınç dolduran taraftalar takımlarına büyük destek verdi.

İRFAN CAN YERDE KALDI

Karşılaşmanın ilk düdüğünün ardından tempolu başlayan mücadelede sarı lacivertliler duran top kazanırken tribünlerden atılan yabancı cisim İrfan Can Kahveci'ye isabet etti.

Müsabakanın 1. dakikasında kafasına isabet eden yabancı cisim sonrası acılar içinde yerde kalan İrfan'a ilk müdahale saha içinde yapıldı.

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OYUN BİR KEZ DAHA DURDU

Oyun bir süre dururken 4. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı korner atışında bir kez daha gerginlik yaşandı.

Korner atışını kullanmaya giden sarı lacivertli oyunculara tribünlerden yabancı madde atılırken Fenerbahçeli oyuncular bir süre atışı kullanamadı.

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Statta anons yapılırken siyah beyazlı oyuncular da tribünlere giderek taraftardan sakin olmalarını istedi.

MERT HAKAN VE UMUT MERAŞ GERGİNLİĞİ

Mücadelenin 45+4. dakikasında ise Umut Meraş ve Mert Hakan Yandaş arasında gerginlik yaşandı. İki takımın oyuncularının ara girmesiyle ortalık sakinleşti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Welinton, Josef, Ghezzal, Ersin, İrfan CAn ve Mert Hakan Yandaş sarı kart gören isimler oldu.