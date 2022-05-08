Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Derbi yüksek tempo ile başarken henüz 6. dakikada Filip Novak kaydettiği golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Beşiktaş, 9. dakikada Batshuayi ile penaltıdan yararlanamazken 30. dakikada VAR uyarısıyla bir kez daha penaltı kazandı.

Bu kez topun başına geçen Rachid Ghezzal, skoru eşitleyen golü attı ve devreye iki golle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise iki takım da pozisyonlardan yararlanamadı ve gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'nin puanı 69 oldu. Beşiktaş ise 55 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Mert Hakan’ın serbest vuruştan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Zajc’ın altıpasın solundan vuruşunda gole giden topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.



6’ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı Novak’a aktardı. Bu oyuncunun topu düzelterek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



7’nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Novak’ın topa elle müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.



8’inci dakikada topun başına geçen Batshuayi’nin vuruşunda kale direğine çarparak dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.



23’üncü dakikada Gustavo’nun pasında topla buluşan Rossi, meşin yuvarlağı Serdar Dursun’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ersin, topu kornere çeldi.



27’nci dakikada Kenan Karaman, Novak’ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi devam oyunu devam ettirdi.



29’uncu dakikada karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.



31’inci dakikada Beşiktaş mücadelede eşitliği yakaladı. Penaltı atışında topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonlandı.



46ncı dakikada Rıdvan Yılmazın ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Larinin uzak direğe plase vuruşunda Altay Bayındır ayaklarıyla meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



50nci dakikada Serdar Saatçının pasında topla buluşan Ghezzal, meşin yuvarlağı Larine aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.



81inci dakikada Emirhanın ortasında Welintonun kafa ile indirdiği meşin yuvarlakla buluşan Canın vuruşunda kaleci Altay topu dışarı gönderdi.

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İLK 11'LER

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Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun