Vodafone Park'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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Saat 17.00 itibariyle toplanan taraftarlar; 10’uncu Yıl Marşı, İzmir Marşı, Mustafa Kemal Atatürk için bestelenen şarkılar ve Beşiktaş marşlarına coşkuyla eşlik ederek kutlamalara başladı. Beşiktaş Kulübü A Takım Medya Sorumlusu Cihangir Gökdoğan’ın sunumuyla başlayan organizasyon, gençlerin sevgilisi Motive konseriyle devam etti. Konserin ardından saat 20.00’de hologram yöntemiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden Nutuk okundu. Geceye katılan geniş topluluk daha sonra, Duman konseri için Dolmabahçe’den Beşiktaş’a yürüdü.

ENGİN BALTACI: BEŞİKTAŞ, CUMHURİYET TARİHİNİN ÖNEMLİ MEKANLARINDAN BİRİ

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Yürüyüş öncesinde Beşiktaş 2’nci Başkanı Engin Baltacı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ilçesinin Cumhuriyet tarihinin önemli mekanlarından biri olduğuna dikkat çeken Engin Baltacı, “Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs’ta Samsun’a hareket etmeden önce annesinin elini öpüp, kız kardeşiyle vedalaşarak yola çıktığı yer Beşiktaş’ta, Akaretler’de. Mustafa Kemal’in bu yürüyüşe çıkarken yanında götürdüğü özgürlükçü, bağımsızlıkçı ruh o zaman 16 yaşında olan Beşiktaş’ın hala muhafaza ettiği özgürlükçü, bağımsızlıkçı ruhtur. O ruh Ankara’da 20 yaşına geldiğinde bir ışığa dönüştü. O ışık Cumhuriyet ışığıydı. Biz Cumhuriyetin en önemli mekanlarından birine ev sahipliği yapan bir ilçedeyiz. Karşımızda Dolmabahçe, Mustafa Kemal’in yola çıktığı Akaretler var. Dolayısıyla bizim de 119’uncu yılımız. Seneye 120’nci yılımız olacak. Biz Cumhuriyet’e tanıklık etmiş bir kulübüz. Böyle bir etkinliğin içinde olmamızdan daha doğal bir şey olamaz. Hepimizi duygulandıran bir akşam. Bütün Türkiye, Cumhuriyet’e bu tür etkinlikleri gerçekleştirerek sahip çıkıyor. Beşiktaş camiası olarak nice 29 Ekimlere diyoruz” ifadelerini kullandı.