Vitor Pereira'yı coşturdular

Spor servisi / Süleyman ARAT - F.Bahçe, Vitor Pereira yönetimindeki ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki karşılaşma Dünya Fenerbahçeliler günü nedeniyle 19.07’de başladı. Pereira’nin maçın tamamını tesisin balkonundan seyrettiği maç kora kor bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarı biterken sahaya inen Portekizli teknik adam forma giyen oyuncuları tek tek kutladı ve onlara sarıldı.

Pereira her iki yarıda farklı 11’ler denedi.F.Bahçe 12’de Samatta’nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı İrfan Can’la değerlendirdi. 26’da Samatta şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 39’da bu kez Kasımpaşa penaltı kazandı ve Yusuf ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

FARK iKiNCi YARI AÇILDI

F.Bahçe ikinci devre daha etkili bir futbol sergiledi. 48’de Osayi’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Serdar Dursun kullandı ve Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı 3-1. 62’de Serdar Dursun’un asistinde Mert Hakan skoru 4-1 olarak belirledi.

SERDAR DURSUN VE SAMATTA’YA MORAL OLDU

Fenerbahçe’de dün göze çarpan isimler şunlardı:

Jose Sosa: İlk 45 en istekli ve doğru oynayan isimdi. Takımı ileriye taşıdı.

Samatta: İlk hazırlık maçına oranla çok daha istekli ve hırslı göründü, aradığı golü de buldu.

İrfan Can Kahveci: Asisti ve penaltı vuruşuyla olduğu kadar iyi oyunuyla da alkış aldı.

Serdar Dursun: İkinci yarıda bir penaltı golü ve asistle moral topladı. Hazırlık maçı olmasına rağmen sevinci isteğini gösteriyordu.

Mert Hakan Yandaş: İlk maçta olduğu gibi bu hazırlık maçında da çok diri ve iyi durumdaydı. Şık bir gol atarak güzel oyununu süsledi.

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