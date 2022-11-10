Vitor Pereira çılgına döndü! Kırmızı kart sonrası hakeme ağır küfürler... 'Son maçı oldu'

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Fenerbahçe'de iki farklı dönemde görev yapan ve şu anda Brezilya ekibi Corinthians'ın başında olan Vitor Pereira yine bir olayla gündem oldu.

Dün gece Brezilya Ligi'nde Coritiba ile Corinthians arasında oynanan ve 2-2 sona eren maça Portekizli teknik adamın kırmızı kartı damga vurdu. Mücadelede 38. dakika oynanırken ve Coritiba 2-1 öndeyken Corinthians'tan Bruno Cittadini direkt kırmızı kart gördü. Bu karar sonrası sinirlenen ve hakeme itiraz eden Vitor Pereira'ya hakem kırmızı kartını gösterdi ve sahayı terk etmesini işaret etti.

DAHA DA SİNİRLENDİ! KÜFÜRLER...

Gördüğü kırmızı kartın ardından daha da sinirlenen Vitor Pereira, saha içine girerek hakeme el-kol hareketleri ve sözleriyle tepkisini sürdürdü. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Pereira, oyuncusunun kırmızı kart görmesi sonrası hakeme; "Sen bir hiçsin, sıfırsın." sözleriyle tepki gösterdi.

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Yine Brezilya basınına göre kendisi kırmızı kart gördükten sonra daha da sinirlenen Portekizli teknik adam bu kez maçın hakemine; "Seni bir f..... doğurmuş." dedi.

Tudo numa tacada só:



Cássio 🟨

Bruno Méndez 🟥

Vítor Pereira 🟥 pic.twitter.com/pWheRaxULa — ge (@geglobo) November 9, 2022

"SON MAÇI OLDU"

Gördüğü kırmızı kart ve sonrasındaki hakaretleri sebebiyle ceza alacak olan Vitor Pereira, Brezilya Serie A'da sezonun son haftasında takımın başında olamayacak. Palmeiras'ın şampiyonluğu garantilediği ligde Pereira'nın takımı Corinthians 65 puanla 4. sırada yer alıyor. Pereira'nın cezası sebebiyle kenarda olamayacağı son hafta maçında Corinthians, Atletico Mineiro'nu konuk edecek.

Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilen Vitor Pereira için Breziya basınında "Takımla son maçına çıktı." şeklinde yorumlar yapıldı.

54 yaşındaki teknik adamın Corinthians ile sözleşmesi Aralık ayında sona eriyor. Takımın başında 62 maça çıkan Pereira, 29 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı ve 1.66 puan ortalaması tutturdu.

BİR GAZETECİNİN SORDUĞU SORUYA ÇOK KIZMIŞTI

Vitor Pereira, geçtiğimiz haftalarda Fluminense'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabir tarafından sorulan soruya çok sinirlenmişti.

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Muhabir Marco Bello, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor? Evde onun mu sözü geçiyor?" diye sordu. Vitor Pereira ise bu soruya, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." demişti.

GAZETECİ ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Soruyu yönelten gazeteci ise sonrasında "Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum Soru çok kötüymüş. Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın." şeklinde açıklama yapmıştı.