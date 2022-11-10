Şenol Güneş: Dayak yedim 'artistlik yaptı' dendi

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Katıldığı etkinlikte adeta içini döken tecrübeli teknik adam, "Çok fazla haksızlığa uğradım. Örneğin bir maçta dayak yiyorsunuz, artistlikle suçlanıyorsunuz. Son maçta top yüzüme geldi, "numara yaptı" diyorlar. Ne numarası, top yüzüme geldi. Allah'tan düşmedim, bir de düşsem yandım" dedi.

"KADINA KALKAN ELLER KIRILSIN"

Kadına şiddet konusuna da değinen Şenol Güneş, "Kadına kalkan eller kırılsın. Eşim var, iki kızım var, torunlarım var. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete uğrayanları çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

"TRABZON'A GİDİYORUM 'TRABZONSPOR İÇİN GELDİ' DİYORLAR, İSTANBUL'A GELİYORUM 'BEŞİKTAŞ İÇİN GELDİ' DİYORLAR

"Milli takımdan ayrıldıktan sonra çalışabilirdim ya da biraz uzak kalabilirdim. İnsanlardan uzak kalıp kendimi dinlemeye çalıştım. Dağlarda, yaylalarda kendimi dinledim. İsmimiz marka mı, bilemem. Trabzon'a gidiyorum, 'Trabzonspor için geldi' diyorlar. İstanbul'a geliyorum 'Beşiktaş için geldi' diyorlar. Nereye gideyim?"

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"Oyuncularıma da geldiğim anda şunu söyledim; sizin bir çizginiz var, eğer bu çizgide kalmaya devam edecekseniz burayı kapatıp gidelim. Ama bunun üzerine bir şey yaparsak hepimiz yükseleceğiz."

"GÖREVE BAŞLADIĞIMDA İLGİ DUYULMAYAN BİR MİLLİ TAKIM VARDI"

"Milli Takım'da göreve ilk başladığımda ilgi duyulmayan bir takım vardı. Bu durum giderek değişti ve "Bizim Çocuklar" seviyesine kadar geldi. Sponsorlar arttı. Ama şimdi yine sponsorlar uzaklaşıyor. Bırakıp gitmedim. Gitmem gerektiğini de biliyorum, kalmam gerektiğini de biliyorum. Başkanın kendisine söylemiştim."

"VALERIEN ISMAEL GİTMEK ZORUNDA KALDI"

"Şartlar itibarıyla Valerien Ismael gitmek zorunda kaldı, onun da çok katkıları oldu. Ben asla hocayı suçlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği sevgiyi hayatım boyunca unutmayacağım. Trabzon'da kızanlar oldu. 'Stadın ismi değişsin' diyorlar. İsmi ben koymadım. Trabzonspor'dan asla vazgeçmem ama Trabzonspor'dan aldığım değerleri hayata geçiren bir insanım."

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"BEŞİKTAŞ'A GELİRKEN KORKULARIM VARDI"

"BEŞİKTAŞ'a gelirken korkum vardı. Sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda futbola ortak değer veren herkese bunlar yapılmalı. Aynı geminin içindeyiz."

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN GİDECEĞİZ"

"Toplumun ortak değerlerini kaşımanın kimseye faydası yok. Kadın, erkek, başı açık, kapalı gibi oyunlara gelmeyelim. Birey olarak insan olmak önemli. Atatürk'ün yolundan gideceğiz. Yeni hizmetleri yapan tüm liderlere de teşekkür edeceğiz. Bahçedeki ayrık otları çoğaltmayın, siz onları çoğalttıkça sebzeler ve meyveler kirlenir."