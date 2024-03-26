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Vincenzo Montella'nın Carlo Ancelotti'ye mesajına cevap: 'Oynamadığında sinirlenen ilk kişi benim!'

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti
Vincenzo Montellanın Carlo Ancelottiye mesajına cevap: Oynamadığında sinirlenen ilk kişi benim
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 13:51

A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bir araya gelmişti. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de Ay-Yıldızlılar'ın kadrosunda yer alan ve dikkat çeken isimlerdendi. Teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında "Daha fazla süre almasını istiyorum" dediği genç yıldız için Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den cevap geldi. Detaylar haberimizde...

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A Milli Takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde EURO 2024 hazırlıkları kapsamında toplanmıştı. Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçlar için bir araya gelen Ay-Yıldızlılar'da Arda Güler de kadroda yer almıştı.

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MONTELLA: "DAHA FAZLA OYNAMASINI İSTERİM"

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, kamp öncesi düzenlenen basın toplantısında "Arda'nın Real Madrid'de fazla oynamasını isterim. Antrenman ile maçın seviyesi farklıdır. Arda'nın biraz daha fazla oynaması hem Real Madrid hem milli takım hem Arda Güler için daha iyi olur. Futbolda çok basit detayları baz alarak değerlendirme yaparsınız. Hiçbir zaman bir antrenman, maçı simule edemez. Maçta binlerce kişi var, zihinsel gelişimi antrenmanda geliştiremezsiniz. Umarım daha fazla oynayarak bizimle birlikte olur." ifadelerini kullanmıştı.

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Vincenzo Montellanın Carlo Ancelottiye mesajına cevap: Oynamadığında sinirlenen ilk kişi benim

ANCELOTTI'DEN CEVAP

Montella'nın Arda Güler ile alakalı sözlerine Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den cevap geldi.

"SİNİRLENEN İLK KİŞİ BENİM"

Milli arada konuşan Ancelotti ise "Arda Güler oynamayınca sinirlenen ilk kişi benim çünkü ona daha fazla süre vermek istiyorum. Durum bundan ibaret." dedi.

Vincenzo Montellanın Carlo Ancelottiye mesajına cevap: Oynamadığında sinirlenen ilk kişi benim

"SÜRE ALACAK"

Öte yandan Defensa Central'in haberine göre Carlo Ancelotti, milli ara öncesi Arda Güler'e iyileşmesiyle birlikte daha fazla süre alacağını söyledi.

İtalyan çalıştırıcının Arda Güler'in muazzam yeteneğinin farkında olduğu ancak herkesi sabırlı olmaya davet ettiği kaydedildi.

GÖZLER AVUSTURYA MAÇINDA

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında sonradan oyuna giren Arda Güler'in Salı akşamı oynanacak Avusturya maçında ilk 11 başlaması bekleniyor.

İspanya basını ve Real Madrid taraftarlarının da gözü bu maçta olacak. Defansa Central'de yer alan haberde Güler'in Macaristan'a karşı Ay-Yıldızlılar'ı yenilgiden kurtaramadığı ancak ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çektiği vurgulandı.

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Arda Güler'in kalitesini Avusturya maçında göstermek istediği ve bu maça özel olarak motive olduğu kaydedildi.

Ayrıca Real Madrid taraftarlarının da Arda Güler için Avusturya karşılaşmasını beklediği aktarıldı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti

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