MHK toplantısının tamamı yayınlandı! Hugh Dallas'tan Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarıyla ilgili hakemlere eleştiri

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için kıyasıya bir mücadele sürdürürken, yaşanan olaylar da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Merkez Hakem Kurulu'nun 1 Mart'ta yaptığı toplantının görüntüleri ve ses kayıtlarının sızdırılması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, 1 Mart tarihinde Galatasaray - Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya ile yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

Sızdırılan görüntülerde Hugh Dallas'ın hakem Abdülkadir Bitigen'e Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek arasında yaşanan penaltı pozisyonunu sorduğu görülmüştü.

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI YAYINLANDI

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Görüntülerin sızdırılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube hesabından gerçekleştirilen toplantının tamamı yayınlandı.

Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı görüldü. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

BÜYÜKEKŞİ: "BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Toplantıda ilk olarak söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Son 11 haftaya girdik. Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda istediğimiz kadar iyi performans alamadık. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuşmayı yapma zarureti hissettim. Bundan sonraki dönemde mutlaka ve mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki yapmamız gereken şey gerek futbolcuları gerek teknik direktörleri gerekse kulüp başkanları ve yöneticilerini rahatsız etmesin. Adil olun. Adaletli maç yönetin. Ona göre buna göre herhangi bir davranış olmasın. Kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün bizi ilgilendirmiyor. Taraftar ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Algı yapıp baskı yaparak sizleri rahatsız ediyorlar. Cesur olun. Şu yönetici ne der, bu başkan ne der, hiç önemli değil." dedi.

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BİTİGEN: "GÖREMEDİĞİMİ VAR HAKEMİNE SÖYLEDİM"

Maçta pozisyonu önce devam ettiren, VAR uyarısı sonrası görüntüyü izledikten sonra penaltı kararı veren Abdülkadir Bitigen videoda "Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi. İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim." ifadelerini kullandı.

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BİTİGEN: "PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Hugh Dallas'ın "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan Galatasaray-Antalyaspor maçı orta hakemi Abdülkadir Bitigen "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

DALLAS: "NEDEN HAKEMİ ÇAĞIRDIN?"

Ayrıca Hugh Dallas, Galatasaray-Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya ile de penaltı hakkında görüşme gerçekleştirdi. Hugh Dallas, Özgür Yankaya'ya "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?" sorusunu yöneltti. Ardından ise "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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YANKAYA: "BEKLENTİYE BAKARAK KARAR VERDİM"

Özgür Yankaya'nın ise "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada. Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum. Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler." dediği duyuldu.

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AYDINUS: 'TAM BİR FİYASKO!'

Öte yandan yazarımız Fırat Aydınus sosyal medyaya düşen video ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Kaydı kim yapıp, sızdırdıysa bir an önce bulup açıklamalısınız. Yoksa eğitimcilerden, MHK'den, yönetimden, Süper Lig hakem ve VAR kadrosundan katılanlar ile link atarak hakemlerin seminere katılımını sağlayan Hakem İşleri ve Müdürü Tayfur Özkan'ı zan altında bırakmış olursunuz! Diğer bir husus; eğitimci ve hakemlerin arasında geçen konuşma, içerik ve teknik olarak tam bir fiyasko!" ifadelerini kullandı.

İŞTE TÜM KONUŞMALAR

Pawel Gil: "Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlıyoruz. Tete'ye verilen penaltıda 4 tane görüntü var ve hiçbirisi defans oyuncusu tarafından net bir faul yapıldığını sunmuyor. Burada VAR çağırıyor ancak sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik ki; sadece temas, başlı başına bir faul değildir. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor."

Hugh Dallas: "Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonları yanlış olduğu için hata yapıyor. Sen bir elit hakeme yakışır şekilde çok iyi pozisyon alıyorsun Abdulkadir. Tam olarak VAR'a gittiğinde 'Burada nasıl böyle bir hata yapmışım?' dediğini ve kararını değiştirdiğini söyler misin?"

Abdulkadir Bitigen: "Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi. İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim."

Hugh Dallas: "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?"

Abdulkadir Bitigen: "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum."

Hugh Dallas: "Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Öyle sorayım o zaman."

Abdulkadir Bitigen: "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum."

Hugh Dallas: "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?"

Özgür Yankaya: "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada."

Hugh Dallas: "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor."

Özgür Yankaya: "Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum."

Özgür Yankaya: "Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler."

Abdulkadir Bitigen: "Burada Özgür ağabeyin beni VAR'a çağırmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben teması göremediğimi net bir şekilde söyledim. Benim söylediğimin aksine ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var ve sahada bir penaltı beklentisi var. Haliyle Özgür ağabey beni izlemeye davet etti. İkincisi burada hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her seferinde abartıyor onu biliyoruz ama asıl önemli olan burada ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu?"

Hugh Dallas: "Basit penaltı vermiyoruz, bu kadar basit. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz!"

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ 90+1. DAKİKASINDAKİ PENALTI POZİSYONU

Hugh Dallas: Erkan, hangi görüntüde net bir elle oynama var? Göstermeni istiyorum.

Erkan Engin: Şu anda ekrana gelen görüntülerden ben de net bir elle oynama göremiyorum ama kale arkasından ve taypteki görüntüden, topun kırılmasından emin oldum.

Hugh Dallas: VAR odasında gördüğünle şu an gördüklerin farklı değil.

Hugh Dallas: Erkan'ın net bir görüntü görmesi ve bunu bize göstermesi lazım. Erkan'ın hissiyatını anlıyorum ama eğer onu göremiyorsak kararı değiştirmemeliyiz.

Hugh Dallas: Cihan, senin açın el pozisyonunu görmeye müsait değil anlyıorum ama, sen ekrana gittiğinde hangi görüntüyü görünce el olduğuna ikna oldun?

Cihan Aydın: Erkan bana temas anını gösterdi. Top ele doğrudan geliyor dedi. Açıklığı gösterdi. Doğal konumda olmadığını söyledi. Ben de penaltıyı verdim.

Hugh Dallas: VAR, hakemi ekrana çağırdığında kendi düşüncelerini çok fazla dile getirmemiş mi? (Pawel'e soru)

Pawel: Topun yön değiştirdiğini görüntüyle de desteklemeniz lazım.

Hugh Dallas: Arkadaşlar bu pozisyon 90+'da olan ve maçı değiştiren bir pozisyon. 4-1 olur anlarım ama 1-1'de ve bu dakikada olunca mutlaka temiz bir görüntü olması lazım.

Erkan Engin: "Şimdi izlediğimde el yok gibi! O anki hissiyatım öyleydi."

Hugh Dallas: "%100 emin değilsek VAR’a çağırmıyoruz! Orada izlediğin görüntü de bunlarla aynı"

Cihan Aydın: "Erkan Engin monitöre geldiğimde ilk temas anını dondurulmuş şekilde gösterdi. Top burada ele geliyor dedi. Başka bir açıdan da kol açıklığını gösterdi. Temas var mı dedim, var dedi. Öyle deyince ben de penaltı kararı verdim."

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Pawel Gil: "Hakem direkt serbest vuruş veriyor. En iyi açılardan bakıyoruz. Tüm kameralardan izleyelim. VAR kararı değiştirmedi. Sol ayağa yapılan temas ve sol ayak altına yapılan teması bu kameradan değerlendirildi. Bu açıdan baktığımızda ilk temasın ne zaman olduğu, ceza sahasının bir miktar içi, ilk temas yukarıdan çok net. Bu kadar net bir görüntüyle VAR hakeminin devreye girip hakemin serbest vuruşu penaltıya çevirmesini bekleriz. Tüm açılardan izleyip teması görmek çok önemli."

Hugh Dallas: "Bir defa verdiği karar son derece normal. Dışarıda vermesi çok normal. (Hakem) Cihan Aydın'dan ziyade (VAR) Erkan Engin'in doğru temas noktasını bulup doğru şekilde müdahale etmesini beklerdik."