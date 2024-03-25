İspanya basınından flaş iddia: Real Madrid'den Arda Güler'e 'disiplinsizlik' uyarısı

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle 2023 yılında forma şansı bulamamıştı. Sakatlıklarını atlatan ve 2024'ün başlamasıyla kadroya girmeye başlayan milli yıldız, yavaş yavaş süre bulmaya da başladı.

GOLLE TANIŞTI

19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla ilk golünü iki hafta önce Celta Vigo ağlarına göndermişti. Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna giren Arda Güler, 90+4'te topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getiren golü attı.

ORTA SAHADAN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Arda Güler, geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid formasıyla harika bir gole imza atmak üzereydi ancak şutu direkten döndü. Osasuna maçında yine son bölümde süre alan milli yıldızın orta sahadan çektiği şutta üst direği geçemedi.

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FLAŞ İDDİA: DİSİPLİNSİZ TAVIRLARA UYARI

Şu anda A Milli Takım'la kampta olan Arda Güler için İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Relevo'da yer alan haberde yeteri kadar süre bulamadığı için disiplinden uzak hareketlerde bulunan Arda Güler'e Real Madrid'den uyarı gittiği belirtildi.

Haberin detayında Arda Güler'in boş zamanlarında disiplinsiz hareketlerde bulunduğu ve bunun takım içindeki bazı kişiler tarafından Ancelotti'ye ve kulübe raporlandığı iddia edildi.

"KİRALIK GİTMEYEBİLİR"

Haberde Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğine de değinildi. Kiralık transfer haberlerinin çokluğunun vurgulandığı bölümde genç futbolcunun kiralık gitmeme ihtimalinin hiç de az olmadığı, bunun sezonun geri kalanındaki performansına bağlı olduğu ifade edildi.

GÖZLER AVUSTURYA MAÇINDA

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında sonradan oyuna giren Arda Güler'in Salı akşamı oynanacak Avusturya maçında ilk 11 başlaması bekleniyor.

İspanya basını ve Real Madrid taraftarlarının da gözü bu maçta olacak. Defansa Central'de yer alan haberde Güler'in Macaristan'a karşı Ay-Yıldızlılar'ı yenilgiden kurtaramadığı ancak ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çektiği vurgulandı.

Arda Güler'in kalitesini Avusturya maçında göstermek istediği ve bu maça özel olarak motive olduğu kaydedildi.

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Ayrıca Real Madrid taraftarlarının da Arda Güler için Avusturya karşılaşmasını beklediği aktarıldı.