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İspanyolların gözü kulağı bu maçta! Arda Güler için özel hazırlık ve plan: Saat 22.45'te...

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#Arda Güler#A Milli Takım#Vincenzo Montella
İspanyolların gözü kulağı bu maçta Arda Güler için özel hazırlık ve plan: Saat 22.45te...
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 16:11

A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bir araya gelmişti. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de Ay-Yıldızlılar'ın kadrosunda yer alan isimlerdendi. İspanyol basını, Real Madrid taraftarlarının Macaristan maçında oyuna sonradan giren Arda Güler'i Avusturya maçında ilk 11'de izlemek istediğini iddia etti. İşte detaylar...

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A Milli Takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde EURO 2024 hazırlıkları kapsamında bir araya geldi. Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçlar için kampa giren Ay-Yıldızlılar'da performansı merakla beklenen isimler arasında Arda Güler ön plana çıkıyordu.

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İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen genç yıldız için İspanyol basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

İLK 11'DE BEKLENİYOR

Defensa Central'in haberine göre Macaristan maçının 61. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler'in Avusturya karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

İspanyolların gözü kulağı bu maçta Arda Güler için özel hazırlık ve plan: Saat 22.45te...

Haberde Güler'in Macaristan'a karşı Ay-Yıldızlılar'ı yenilgiden kurtaramadığı ancak ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çektiği vurgulandı.

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Arda Güler'in kalitesini Avusturya maçında göstermek istediği ve bu maça özel olarak motive olduğu kaydedildi.

Ayrıca Real Madrid taraftarlarının da Arda Güler için Avusturya karşılaşmasını beklediği aktarıldı.

İspanyolların gözü kulağı bu maçta Arda Güler için özel hazırlık ve plan: Saat 22.45te...

MONTELLA: 'ARDA'NIN BİRAZ DAHA OYNAMASI İYİ OLUR'

Öte yandan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında "Arda'nın Real Madrid'de fazla oynamasını isterim. Antrenman ile maçın seviyesi farklıdır. Arda'nın biraz daha fazla oynaması hem Real Madrid hem milli takım hem Arda Güler için daha iyi olur. Futbolda çok basit detayları baz alarak değerlendirme yaparsınız. Hiçbir zaman bir antrenman, maçı simule edemez. Maçta binlerce kişi var, zihinsel gelişimi antrenmanda geliştiremezsiniz. Umarım daha fazla oynayarak bizimle birlikte olur." ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takımımız, 26 Mart Salı günü TSİ 22.45'te Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

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#Arda Güler#A Milli Takım#Vincenzo Montella

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